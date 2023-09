Maryfer Centeno analiza la infidelidad de Adianez Hernández a Rodrigo Cachero

La exparticipante de ‘Survivor México’ está en el ojo del escándalo por haberle sido infiel a su esposo, el actor Rodrigo Cachero, tras más de 10 años de matrimonio.

Adianez Hernández dio la cara, luego del video que publicó la actriz Larisa Mendizabal donde reveló la infidelidad de la conductora con su esposo Augusto Bravo, de quien ya se separó.

La exconductora del programa ‘Escape perfecto’, de TV Azteca, rompió el silencio por medio de un video tras los fuertes señalamientos de infidelidad.

“No quiero juzgarme, no me voy a defender porque hay cosas indefendibles, claramente no soy perfecta. Con Rodrigo mi amor se terminó, ya sé que debí de haberme separado con tiempo, que debí hacer las cosas de una mejor manera, pero a veces es más fácil decir que hacer. Ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizabal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer. No supe controlar mis emociones, y sí, me enamoré. Estoy muy apenada y me duele todo lo que hice, me duele no haberlo evitado”.

La reconocida grafologa Maryfer Centeno se encargó de analizar las declaraciones de la presentadora, que ha dividido comentarios en las redes.

“Enseña los dientes y cierra los ojos porque está enojada. Mueve las manos, reflejando nerviosismo, están en forma de puño, está tratando de contener la emoción que está sintiendo. Se pone a la defensiva; respira por la dificultad que tiene para decir lo que tiene que contar. No está dispuesta a negociar lo que siente; parece un rostro de incomodidad. Levanta las cejas, ella sabe lo que tiene que decir, pero no se ve arrepentida o preocupada, la realidad es que está molesta de dar esta declaración”.

La experta en lenguaje corporal reconoció la valentía de Adianez por haber salido a hablar.

“La voz se le entrecorta como si le generara algo tipo de estrés; sin embargo, no se ve que se ponga roja. Parece más enojada que triste; baja la cabeza, cierra los ojos porque no quiere ver lo que dice. Qué bueno que ella salga a exponer sus puntos de vista porque de esta manera habrá quien quiera aprender algo de esta situación. Es un rostro contundente porque sabe que hizo mal”.

“La mirada es fija, es una mujer guapísima, quiere que la vean valiente, fuerte, entrona. Saca la lengua, tratando de buscar un movimiento de calma. Está reconociendo que hay una infidelidad. Hay que ser respetuosos, entender que todos nos equivocamos. Apretó la mano todavía más, es un rostro de enojo”, agregó.