¿Qué dijo Maryfer Centeno sobre la familia poliamorosa de Dani Flow? Este fue su sorprendente análisis

Dani Flow sorprendió a miles de internautas al anunciar, acompañado de su esposa, que se convertiría en papá por segunda ocasión... pero esta vez su novia sería la mamá del nuevo bebé, lo que despertó la controversia en redes.

El polémico video en donde Dani Flow aparece con su esposa, su novia y su hija no tardó en desatar toda clase de teorías, pues mientras muchas personas aseguraron que existe cariño realmente en esta familia poliamorosa, otros no dudaron en señalar que ambas mujeres actúan por interés, pues en redes sociales el reggaetonero no duda en presumir los lujosos regalos que les hace a diario.

Como era de esperarse, Maryfer Centeno no dudó en sumarse a la polémica y analizó con todo detalle el lenguaje corporal de la novia y la esposa de Dani Flow para determinar, con base en la ciencia, si ellas aparecen en el video de forma obligada o, por lo contrario, existe un auténtico cariño en esta curiosa familia.

¿Hay consentimiento por parte de la esposa y la novia de Dani Flow en esta relación poliamorosa que ha dado de qué hablar en las últimas horas? Esta fue la sorprendente conclusión de Maryfer Centeno .

¿QUÉ DIJO MARYFER CENTENO SOBRE EL POLÉMICO VIDEO DE DANI FLOW?

Uno de los puntos más criticados del video en donde Dani Flow anuncia que será papá por segunda ocasión es el hecho de que apareciera la hija del reggaetonero para abrazar a la novia de su papá mientras le dice que “la quiere mucho”, al tiempo que anunció que tendría una hermanita.

“Hoy por hoy estas mujeres están cómodas con la situación, están muy felices”

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Maryfer Centeno aseguró en su análisis publicado en TikTok que todo apunta a que, en efecto, la esposa y la novia de Dani Flow sí están de acuerdo con la dinámica de esta relación poliamorosa.

“Hoy por hoy estas mujeres están cómodas con la situación, están muy felices, la niña se ve que tiene una gran empatía por la novia de su papá”, aseguró Maryfer; sin embargo, también advirtió que esto tal vez no dure para siempre.

“Tal vez en 10 o en 15 años vean las cosas diferente, eso no lo sabemos”, aseguró la experta en lenguaje corporal, quien analizó el video a petición de sus seguidores debido a la controversia que el anuncio generó.