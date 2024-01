Dani Flow sufre una fuerte caída en pleno concierto: el video del desplome

El reggaetonero se burló de sí mismo por la fuerte caída que sufrió en uno de sus conciertos, ¿qué fue lo que pasó a Dani Flow?

Dani Flow sigue siendo tendencia en redes sociales, aunque esta vez no tiene que ver con la polémica sobre sus rimas hacia el abuso sexual infantil o sus opiniones sobre el feminismo, sino con un fuerte accidente que tuvo durante uno de sus conciertos en Navojoa, Sonora.

El impactante momento fue capturado por las cámaras de sus fans que estaban en el recinto, y después de varias horas circulando en redes sociales, el propio cantante de ‘Las que no tienen papá' publicó el clip para reaccionar al respecto.

En la secuencia se puede ver cómo Dani Flow caminaba sobre el escenario extendido mientras cantaba uno de sus éxitos, cuando de repente, resbaló y cayó al suelo.

El golpe lo dejó tundido varios segundos. Los fans esperaron a que el cantante de ‘Reggaetón Champán’ se reintegrara al show.

En Instagram, Dani Flow escribió: “Ya suéltame, 2024”, en alusión a su mala racha en redes sociales durante las últimas semanas.

Usuarios se burlan de Dani Flow por su caída

Quienes no perdieron la oportunidad de burlarse del accidente de Dani Flow fueron sus propios fans. En los comentarios de la publicación, muchos han reaccionado con opiniones divididas.

“Que alguien lo suba a YouTube y le ponga como título: ‘La caída de vector’”, “Quién fuera el piso”, “La Juanga Flow”, “Cayó con Flow jajajjaa”, y “A esto se le llama perreo hasta el piso”, fueron algunos de los comentarios.

Dani Flow en problemas: Yeri Mua cancelaría su colaboración tras la polémica del feminismo y abuso infantil

Dani Flow no deja de aparecer entre las polémicas de redes sociales. Su caída es quizá lo menos preocupante en su carrera actual, ya que sus conciertos se han visto amenazados por las declaraciones que ha hecho sobre el feminismo y el abuso sexual infantil, a pesar de que él ofreció una disculpa pública. Otros artistas, como Danna Paola, lo han tachado de “denigrante”.

Yeri Mua, la cantante del momento, iba a presentarse junto al ‘Rey del Morbo’ en sus conciertos programados para Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en marzo de 2024, pero parece que ella se ha retirado de la colaboración.

Yeri Mua y Dani Flow iban a lanzar una canción juntos. (Instagram @yerimua @daniflowmx)

‘La Bratz Jarocha’, como se le conoce a Yeri Mua, reaccionó a las polémicas de Dani Flow diciendo: “¡Increíble! A mí no me embarren en sus cochinadas, YO JAMÁS TOCARÍA A NINGÚN NIÑO”.

Además de su colaboración en el escenario, Yeri Mua y Dani Flow estaban por lanzar una canción juntos, pero esto también tuvo que detenerse.

“Aquí lo dejaré en claro: si no veo una disculpa sincera ante las declaraciones en contra literal hacia la mujer, no saldrá jamás la canción ni habrá ninguna participación, es obvio. La pregunta aquí es, ¿por qué me funan (acusan) a mí?”, escribió la cantante de ‘Chupón’.