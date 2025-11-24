¿Qué dijo Lili Estefan del papel de su hija Lina como Miss Cuba en Miss Universo 2025?

Una de las participantes de Miss Universo que brilló sobre el escenario en Tailandia fue la representante de Cuba. Su nombre es Lina Luaces, hija de la conductora Lili Estefan, quien a su vez es sobrina de las leyendas de la música, Emilio y Gloria Estefan.

Lina Luaces llegó a Tailandia como Miss Cuba, representando al país que volvió al certamen hace un año, cuando Marianela Ancheta se convirtió en la primera representante de Cuba en Miss Universo en 57 años.

Como Miss Cuba, logró ser elegida entre las 12 finalistas, aunque su clasificación para el Top 5 ya no fue posible.

¿Qué opina su famosa mamá del resultado?

Lili Estefan, famosa presentadora de ‘El Gordo y La Flaca’, habló con el periodista Jordi Martin al respecto: “Llegar a Miss Universo es una victoria para cualquier mujer, yo quiero que ella esté contenta porque puso el nombre de Cuba en alto”.

“Tener a Lina en ese Top 12 me llena de alegría y siento gran orgullo por ella”.

Como pavorreal, Lili Estefan dijo: “Todas llegan aquí con corona, es tratar de ganar la corona universal que -obvio- todas la quieren. Sin embargo, lo que pasó, desde el principio, las unió muchísimo, y vimos a un grupo de mujeres latinas, hispanas, que esto quedará en nuestros corazones. Todas tienen esta experiencia de por vida que deben aprovechar”.

“Hay una sola ganadora, pero el resto, que lo aprovechen al máximo”, insistió Lili Estefan.

Lina enfrentó críticas desde que fue elegida Miss Cuba

La controversia persiguió a Lina Luaces desde que fue elegida como Miss Cuba. Desde la isla, recibió críticas por parte del gobierno cubano, con un artículo del periódico más importante de la isla, el porqué fue elegida.

Lili Estefan salió a su defensa y resaltó que Lina Luaces “está representando el país de sus padres” en Miss Universo.