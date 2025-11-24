Suscríbete
Famosos

¿Qué dijo Lili Estefan del papel de su hija Lina como Miss Cuba en Miss Universo 2025?

La joven llegó al Top 12 de finalistas, del cual triunfó la mexicana Fátima Bosch.

Noviembre 23, 2025 • 
MrPepe Rivero
lili-estefan-lina-miss-universo-gloria.jpg

Qué dijo Lili Estefan del papel de su hija como Miss Cuba en Miss Universo 2025

Getty Images

Una de las participantes de Miss Universo que brilló sobre el escenario en Tailandia fue la representante de Cuba. Su nombre es Lina Luaces, hija de la conductora Lili Estefan, quien a su vez es sobrina de las leyendas de la música, Emilio y Gloria Estefan.

Lina Luaces llegó a Tailandia como Miss Cuba, representando al país que volvió al certamen hace un año, cuando Marianela Ancheta se convirtió en la primera representante de Cuba en Miss Universo en 57 años.

Como Miss Cuba, logró ser elegida entre las 12 finalistas, aunque su clasificación para el Top 5 ya no fue posible.

