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Julio Ibáñez
Famosos
Julio Ibáñez presentó en La jugada del verano el material que grabó en Sudáfrica y que detonó su arresto: “Pensé que podía morir”
Volar un dron sobre Johannesburgo le costó dos meses de cárcel al periodista de TUDN, pero ya volvió a casa.
Junio 10, 2026
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MrPepe Rivero