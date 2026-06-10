Suscríbete
Síguenos en:

Julio Ibáñez

profe-ibanez-capsula-jugada--.jpg
Famosos
Julio Ibáñez presentó en La jugada del verano el material que grabó en Sudáfrica y que detonó su arresto: “Pensé que podía morir”
Volar un dron sobre Johannesburgo le costó dos meses de cárcel al periodista de TUDN, pero ya volvió a casa.
Junio 10, 2026
 · 
MrPepe Rivero