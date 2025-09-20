Presentan prueba irrefutable de la traición de Guana contra Dalilah y Shiki

Las votaciones de Guana en la más reciente nominación fueron extrañas, misteriosas y sospechosas.

El actor tenía el beneficio de votar cuatro veces con dos puntos en cada una de ellas. Es decir que podía nominar a cuatro habitantes con dos puntos cada uno.

Y puesto que se supone que es amigo de Dalilah Polanco y Shiky, se esperaba que nominara a los otro habitantes: Alexis, Aaron, Mar y Aldo.

Pero no: lo que hizo fue nominar a Dalilah y a Shiky, además de a Aldo y Alexis.

Guana le mintó a Dalilah y Shiky

Cuando Dalilah y Shiky le reclamaron, él dio la explicación de que pensaba que si no le daba puntos a sus contrincantes, podrían quedar empatados a cero y por tanto quedar nominados.

Falso. Eso no era posible y el propio Guana lo sabía. En uno de los soliloquios que suele tener en la sala de la casa, Guana dijo:

“Yo sabía que no podía haber un empate a cero pero le dije eso a Dalilah y a Shiky... pues por miedo a revelar lo que me había tocado”.

Guana piensa en otra traición a Dalilah

Guana, en otros monólogos frente a las cámaras, señala que se siente muy culpable por haber nominado a Dalilah y a Shiky. Pero luego hace una reflexiona sobre la posibilidad de salvarse.

Porque hay que recordar que Guana está nominado. Y que es finalista en el robo de salvación. Si el domingo gana ese reto de salvación, podrá salvar a alguien... incluso a él mismo.

“Yo sé que les he dicho que si gano la salvación se la voy a dar a Dalilah pero la verdad es ue creo que este juego es individual, uno es el que avanza a la final. Y si no me salvo y salgo eliminado, cuando esté allá afuera me voy a arrepentir”.

De modo que es posible que en menos de una semana, Guana traicione dos veces a sus amigos.