Famosos

Presentan prueba irrefutable de la traición de Guana contra Dalilah y Shiki

Los videos muestran lo que realmente piensa hacer el Guana si gana la salvación

September 20, 2025 • 
Alejandro Flores
guana traicion.jpg

Guana piensa en jugar solo

ViX

Las votaciones de Guana en la más reciente nominación fueron extrañas, misteriosas y sospechosas.

El actor tenía el beneficio de votar cuatro veces con dos puntos en cada una de ellas. Es decir que podía nominar a cuatro habitantes con dos puntos cada uno.
Y puesto que se supone que es amigo de Dalilah Polanco y Shiky, se esperaba que nominara a los otro habitantes: Alexis, Aaron, Mar y Aldo.
Pero no: lo que hizo fue nominar a Dalilah y a Shiky, además de a Aldo y Alexis.

Guana le mintó a Dalilah y Shiky

Cuando Dalilah y Shiky le reclamaron, él dio la explicación de que pensaba que si no le daba puntos a sus contrincantes, podrían quedar empatados a cero y por tanto quedar nominados.
Falso. Eso no era posible y el propio Guana lo sabía. En uno de los soliloquios que suele tener en la sala de la casa, Guana dijo:

“Yo sabía que no podía haber un empate a cero pero le dije eso a Dalilah y a Shiky... pues por miedo a revelar lo que me había tocado”.

Guana piensa en otra traición a Dalilah

Guana, en otros monólogos frente a las cámaras, señala que se siente muy culpable por haber nominado a Dalilah y a Shiky. Pero luego hace una reflexiona sobre la posibilidad de salvarse.

Porque hay que recordar que Guana está nominado. Y que es finalista en el robo de salvación. Si el domingo gana ese reto de salvación, podrá salvar a alguien... incluso a él mismo.

“Yo sé que les he dicho que si gano la salvación se la voy a dar a Dalilah pero la verdad es ue creo que este juego es individual, uno es el que avanza a la final. Y si no me salvo y salgo eliminado, cuando esté allá afuera me voy a arrepentir”.

De modo que es posible que en menos de una semana, Guana traicione dos veces a sus amigos.

La Casa de los Famosos México Luis Rodríguez El Guana
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
