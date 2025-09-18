Suscríbete
Famosos

Dalilah Polanco y Shiky le piden explicaciones a Guana por haberlos nominado

Son del mismo equipo pero Guana les dio dos puntos a cada uno y redujo sus posibilidades de salvarse

September 18, 2025 • 
Alejandro Flores
dalilah shiky y guana.jpg

¿Qué pasó en la votación de Guana?

ViX

“Si nos tenemos que separar, ha sido un gran viaje”, dijo Shiky con resignación luego de saber que está nominado junto con Guana y Dalilah Polanco.

Esta penúltima nominación fue polémica por la decisión de Guana de gastar 4 de sus 8 puntos en nominar a los miembros de su propio equipo.
La Casa de los Famosos México está sus tres últimas semanas y sus habitantes están divididos en dos bandos muy claros. Por un lado está ellos tres, que son minoría y se han visto débiles; por el otro, Alexis Ayala comanda a Mar Contreras, Abelito, Aldo de Nigris y Aaron Mercury.
Guana le dio 2 puntos a Dalilah Polanco y 2 puntos a Shiky. El movimiento nadie lo entendió y durante la gala, los panelistas se mostraron desconcertados.
Al final los nominados fueron: Dalilah, Shiky, Guana y Aldo de Nigris.

Todo sobre Top Chef VIP

Notas sobre el reality show Top Cef VIP

norkys--.jpg
Famosos
Después de Top Chef VIP, Norkys Batista emprende gira con “Orgasmos”
Se presenta en varias ciudades de EEUU y otros países.
September 11, 2025
 · 
Nayib Canaán
Famosos
Salvador Zerboni se transforma: “Es un trabajo tan difícil ser mujer”
September 06, 2025
Famosos
Cachan a Lorena Herrera mintiendo en vivo en un reality show y se gana el odio en redes
September 05, 2025
Famosos
Acusan a al chef Toño de Livier de dejarse seducir por Lorena Herrera y favorecerla en Top Chef VIP
August 18, 2025

El reclamo de Dalilah y Shaky contra Guana

En cuanto terminó la gala, Dalilah y Shiky hicieron cuentas de los votos y pronto dedujeron que Guana había votado por ellos.
El actor y cantante Luis Rodríguez (su nombre de pila) lo aceptó pero les explicó que no fue una traición, sino una estrategia fallida.

“Yo quería que dos de ellos quedaran con cero votos, que empataran para que los dos se subieran a la placa”.

Esta misma idea trató de implementar hace dos semanas junto con Facundo el resto del Cuarto Día. Tampoco pudo. Y en esta ocasión, también le falló porque, de hecho, era matemáticamente imposible que dos del cuarto noche empataran en cero, ya que Aldo tenía puntos previos (6 de Alexis), Abelito era inmune, y Aaron y Alexis serían votados por Dalilah y Shiky.

“Somos unos idiotas”, dijo Guana cuando fue llamado por la Jefa al Confesionario para explicar sus votos.

La única esperanza de Dalilah, Shiky y Gyuana

Luego corrigió y aceptó que en realidad la culpa era suya porque decidió echar a andar su estrategia sin siquiera haberlo consultado con su equipo.

“Ahora ya lo vemos muy difícil porque pues ellos nos superan en número y pues nada... a pedir votos y a pedir a la gente que perdone esta tontería que hicimos con la votación, o bueno, que yo hice. Hay que pagar las consecuencias en caso de que alguien tenga que salir pues creo que muy merecido tendría que ser yo por ponerlos en la placa”.

Dalilah y Shiky finalmente lo perdonaron y dijeron que ahora lo importante es tratar de ganar la salvación del viernes.

Luis Rodríguez El Guana La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mariana-botas-dona-alegria.jpg
Famosos
Explota pleito entre Mariana Botas y doña Lety De Nigris, abuela de Aldo: “Qué nefasta, qué grosera”
September 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
mhoni vidente sismo.jpg
Famosos
Mhoni Vidente recomienda rituales para librarnos de sismos y tragedias el 19 y 21 de septiembre
September 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
evelyn-poncho-nigris-aldo.jpg
Famosos
Evelyn Hernández frena a Poncho De Nigris con insultos: “No le digas a Wendy que me calle, ojet3"
September 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Natanael-Cano.jpg
Famosos
Investigan a Natanael Cano por ofrecer concierto privado a reo… ¡y hasta habría pasado la noche en prisión!
September 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Imelda-Tuñón-Maribel-Guardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia “ni una sola vez ha preguntado” por su nieto, revela Imelda Tuñón
La joven viuda dice que Maribel no se ha acercado para saber cómo está el pequeño José Julián.
September 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
estefania-villarreal-.jpg
Famosos
Estefanía Villarreal habla de su transformación hacia el amor propio: “Trato de empoderar a las mujeres”
El arte de transformarse no siempre ocurre en los escenarios; a veces sucede en silencio, lejos de las luces y los reflectores.
September 17, 2025
 · 
Nayib Canaán
aldo-shiky--.jpg
Famosos
“No incluir, también es excluir”... Noche omite a Día tras emotivo momento, Shiky reclama y Aldo explota
Todo ocurrió tras la visita de Doña Lety, la abuelita de Aldo De Nigris.
September 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Xava-Drago-Coda.jpg
Famosos
Viuda del vocalista de ‘Coda’ es amenazada de muerte por la herencia: “juro que no la vas a contar”
Ela Cortez dice que ha sido blanco de amenazas mientras se resuelve el destino de los bienes del músico Xava Drago.
September 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez