Dalilah Polanco y Shiky le piden explicaciones a Guana por haberlos nominado

“Si nos tenemos que separar, ha sido un gran viaje”, dijo Shiky con resignación luego de saber que está nominado junto con Guana y Dalilah Polanco.

Esta penúltima nominación fue polémica por la decisión de Guana de gastar 4 de sus 8 puntos en nominar a los miembros de su propio equipo.

La Casa de los Famosos México está sus tres últimas semanas y sus habitantes están divididos en dos bandos muy claros. Por un lado está ellos tres, que son minoría y se han visto débiles; por el otro, Alexis Ayala comanda a Mar Contreras, Abelito, Aldo de Nigris y Aaron Mercury.

Guana le dio 2 puntos a Dalilah Polanco y 2 puntos a Shiky. El movimiento nadie lo entendió y durante la gala, los panelistas se mostraron desconcertados.

Al final los nominados fueron: Dalilah, Shiky, Guana y Aldo de Nigris.

El reclamo de Dalilah y Shaky contra Guana

En cuanto terminó la gala, Dalilah y Shiky hicieron cuentas de los votos y pronto dedujeron que Guana había votado por ellos.

El actor y cantante Luis Rodríguez (su nombre de pila) lo aceptó pero les explicó que no fue una traición, sino una estrategia fallida.

“Yo quería que dos de ellos quedaran con cero votos, que empataran para que los dos se subieran a la placa”.

Esta misma idea trató de implementar hace dos semanas junto con Facundo el resto del Cuarto Día. Tampoco pudo. Y en esta ocasión, también le falló porque, de hecho, era matemáticamente imposible que dos del cuarto noche empataran en cero, ya que Aldo tenía puntos previos (6 de Alexis), Abelito era inmune, y Aaron y Alexis serían votados por Dalilah y Shiky.

“Somos unos idiotas”, dijo Guana cuando fue llamado por la Jefa al Confesionario para explicar sus votos.

La única esperanza de Dalilah, Shiky y Gyuana

Luego corrigió y aceptó que en realidad la culpa era suya porque decidió echar a andar su estrategia sin siquiera haberlo consultado con su equipo.

“Ahora ya lo vemos muy difícil porque pues ellos nos superan en número y pues nada... a pedir votos y a pedir a la gente que perdone esta tontería que hicimos con la votación, o bueno, que yo hice. Hay que pagar las consecuencias en caso de que alguien tenga que salir pues creo que muy merecido tendría que ser yo por ponerlos en la placa”.

Dalilah y Shiky finalmente lo perdonaron y dijeron que ahora lo importante es tratar de ganar la salvación del viernes.

