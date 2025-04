Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, habría gastado más de la mitad de su herencia en drogas: no recuerda a su padre

Camilo Blanes, autodenominado Sheila Devil, ha causado gran preocupación por su estado de salud desde hace bastante tiempo, y en un reciente encuentro con el periodista Jordi Martín, encendió las alarmas al asegurar que no sabe quién es Camilo Sesto, su padre.

Desde hace años, ‘Camilín’, como le conocen en España, ha vivido momentos muy difíciles a raíz de sus adicciones, las cuales también le han ocasionado problemas de salud y actitudes extrañas en público.

Además de esta ola de problemas, recientemente se ha metido en conflictos con la justicia y sus acciones podrían llevarlo a cumplir una condena en prisión.

Camilo Blanes es detenido por la policía

De acuerdo con Jordi Martín, hace unos días, Sheila Devil, o ‘Camilín’, iba de regreso a su casa después de tomar algo con unos amigos, cuando los policías la interceptaron y le decomisaron 12 gramos de cocaína.

“Camilín podría entrar en prisión, es una cifra considerable lo que llevaba de cocaína encima, son 12 gramos, recordemos que en España el máximo legal son 7 (gramos), que hasta ahí se podría defender en un juzgado que es consumo propio, pero al llevar 12 gramos se excede en 5 gramos el límite, esto le podría acarrear problemas muy serios a Camilín, ya que podría entrar en prisión”, dijo el comunicador.

Además, el paparazzo señaló que la mamá de Camilo Blanes, Lourdes Ornelas, está muy preocupada por su hijo, por lo que intentarán llegar a un acuerdo con la fiscalía para saber si de alguna manera podrían evitar la cárcel y compensar esa sentencia con el ingreso de ‘Camilín’ en alguna clínica de rehabilitación.

Jordi Martín señaló que la condena de Camilo Blanes podría ser de 6 años de prisión.

Camilo Blanes ha gastado más de la mitad de su herencia

Tras la muerte del cantante Camilo Sesto el 8 de septiembre de 2019, su único hijo se convirtió en su heredero, sin embargo, a apenas cuatro años de ese hecho, ‘Sheila Devil’ ya gastó más de la mitad de su herencia, sobre todo en comprar drogas.

Lourdes Ornelas asegura que la principal causa de los problemas de su hijo son las amistades. “A su casa llegan a venderle droga a diario, las cantidades que está gastando Camilín de dinero son una auténtica brutalidad. Camilín heredó 10 millones en cash, 10 millones de euros por la herencia cuando falleció su padre Camilo Sesto, y de esos 10 millones tan solo le quedan 4 millones”, dijo Jordi Martín.

“Es una locura, ha dilapidado 6 millones de euros en cuatro años y la madre pues evidentemente ya no tiene fuerzas para luchar”, añadió

La madre de ‘Camilín’ ha intentado ponerle un alto a su hijo por la vía legal, sin embargo, señala que las autoridades no lo han hecho caso. “Ha hablado con la policía para ponerle cara y nombre a esos traficantes que están yendo a su casa a venderle droga, pero la policía no ha hecho absolutamente nada incluso le ha planteado varias veces al juez que por favor inhabiliten a su hijo para que no gaste ese dinero pero la justicia a hecho caso omiso”.

Así luce actualmente CAMILO BLANES, "CAMILIN" a sus 40 años, quien vive hundido en las drogas desde la muerte de su padre CAMILO SESTO. Y ahora el heredero del cantante se hace llamar SHEILA DEVIL y se identifica ya como mujer. Su madre LOURDES ORNELAS no ha podido ayudarlo. pic.twitter.com/5ckmTocajk — Doña Carmelita (@CarLon_2020) July 30, 2024

Camilo Blanes sufre una enfermedad

El periodista también contó que Sheila Devil estaría recibiendo tratamiento especial en un hospital de Madrid, pero además de sus adicciones, Blanes, de 41 años, sufre una enfermedad que no quiso revelar.

“Camilín actualmente está recibiendo tratamiento médico en un hospital de Madrid. Y tengo que decir que Camilín ha sufrido una gran traición por el personal sanitario”, dijo el paparazzo.

“Me han hecho llegar documentos de su historial clínico que he enviado a su madre (...) Tiene un problema gravísimo de adicciones y, además, una enfermedad que no voy a revelar”.