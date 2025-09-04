Premios Juventud 2025: ¿Qué artistas ya confirmaron para presentarse en vivo el 25 de septiembre?

Estamos muy cerca de vivir la fiesta más hot del año, queremos celebrar y reconocer la pasión por la música.
Premios Juventud 2025 ya dio a conocer la lista completa de los nominados para esta edición, que promete muchas sorpresas.
Se entregarán el próximo 25 de septiembre. La transmisión en vivo comenzará a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y, para a las 8P/7C, podrás disfrutar de la ceremonia de entrega que reunirá muchas celebridades.
En Estados Unidos, puedes ver Premios Juventud a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. En México, los podrás ver el jueves 25 de septiembre a las 5pm por Canal 5 y ViX.
Cada día se revelan a las estrellas que estarán completamente en vivo.
Por ahora, se sabe que compartirán su música:
Alemán
Emilia
Esaú Ortiz
Fonseca
Silvestre Dagond
Yami Safie
Acompaña en vivo a Luciana Sismondi, Carlos Arenas y nuestra querida Ximena Córdoba.
¡Se parte esta gran fiesta!