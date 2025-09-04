Suscríbete
Famosos

Premios Juventud 2025: ¿Qué artistas ya confirmaron para presentarse en vivo el 25 de septiembre?

Premios Juventud 2025 será una noche llena de talento latino.

September 04, 2025 • 
TVyNovelas
premios-juventud-univision.jpg

Premios Juventud 2025

Univision

Estamos muy cerca de vivir la fiesta más hot del año, queremos celebrar y reconocer la pasión por la música.

Premios Juventud 2025 ya dio a conocer la lista completa de los nominados para esta edición, que promete muchas sorpresas.

Se entregarán el próximo 25 de septiembre. La transmisión en vivo comenzará a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y, para a las 8P/7C, podrás disfrutar de la ceremonia de entrega que reunirá muchas celebridades.

En Estados Unidos, puedes ver Premios Juventud a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. En México, los podrás ver el jueves 25 de septiembre a las 5pm por Canal 5 y ViX.

Cada día se revelan a las estrellas que estarán completamente en vivo.

Por ahora, se sabe que compartirán su música:

Alemán

Emilia

Esaú Ortiz

Fonseca

Silvestre Dagond

Yami Safie

Acompaña en vivo a Luciana Sismondi, Carlos Arenas y nuestra querida Ximena Córdoba.

¡Se parte esta gran fiesta!

Premios Juventud Univisión
TVyNovelas
