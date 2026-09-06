Diosa Canales: “Sé que soy imponente... Puedo generar envidia y emociones negativas en mujeres”

Diosa Canales está lista para comenzar una nueva etapa en México, la cantante venezolana, quien desde hace años mantiene una relación cercana con nuestro país, decidió establecerse aquí para impulsar una gira mundial y llevar su propuesta musical a nuevos públicos.

“Siempre México me ha tratado espectacular, me han abierto las puertas desde el inicio, vine hace años por la promoción de un tema que se llama En cuerpo y alma y Sexy dale, recuerdo que les encantó, cuando me presenté, los temas fueron la locura, ahorita tengo la oportunidad de decir que me vengo a vivir a México porque es el momento de hacer una gira mundial”.

Uno de los proyectos que más llama su atención es Perfume de Gardenia, espectáculo del que ya ha tenido conversaciones con el productor Omar Suárez y donde podría realizar una participación especial.

“A mí me encantaría participar en Perfume de Gardenia, es una obra espectacular donde están grandes estrellas, leyendas, hemos estado en conversación con Omar Suárez y una de las cosas que creo que pueda suceder es que tenga una participación especial, me imagino mostrando mis canciones y parte de lo que yo hago.

“Cuando fui a ver la obra es más o menos lo que yo hago en mis espectáculos, y obviamente me llama la atención, de verdad sería una puerta muy grande porque me vería todo México”.

La venezolana también destacó la amistad que mantiene con Lis Vega, con quien ha coincidido desde sus primeras visitas a México.

“Conozco a Lis Vega desde hace años, desde la primera vez que vine, después nos comunicamos por redes sociales y siempre hemos tenido ese apoyo entre mujeres, también fui a su obra, espectacular también, ella es especial”. Diosa sabe que su imagen es parte importante de su propuesta artística, pero también reconoce que su belleza y personalidad pueden generar prejuicios, especialmente entre otras mujeres.

“Sé que soy imponente y que puedo generar envidia y emociones negativas en mujeres, celos y ese tipo de cosas, pero me considero una artista muy respetuosa, cuando voy a hacer una actuación, voy a cantar y bailar, lo hago con una intención muy genuina y profesional, si hay un celo eso está en la otra persona, pero de mí no”.

La cantante reconoce que ser Diosa también implica cargar con ciertos estigmas, algo que, afirma, le ha cerrado puertas a lo largo de su carrera. “Por ser Diosa tengo muchas cargas, la envidia, me meten el pie, me cierran las puertas, hay veces que si es un empresario y está la esposa del dueño dicen: ‘Entonces no la quiero aquí’, sí cargo con mis cositas, pero siempre, gracias a Dios, puedo romper ese hielo, porque cuando me conocen se dan cuenta que no es lo que piensan, ven que realmente soy una artista”.

Para ella, la perseverancia ha sido fundamental. “Me agarro siempre de Dios, totalmente, he perseverado demasiado y no me dejo, porque sé lo que puedo dar, sé quién soy y eso es lo más importante”.

Aunque su prioridad es la música, Diosa no descarta incursionar nuevamente en los realities. “Estoy abierta a cualquier posibilidad de reality, las casas, por lo menos en la experiencia que tuve realmente es divertido y yo creo que uno también tiene que adaptarse a lo que se va manejando en la industria”.