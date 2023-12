La curiosa razón por la que Wendy Guevara no quería entrar a La casa de los famosos México

Wendy Guevara le reveló a Yordi Rosado cómo fue contactada para participar en La casa de los famosos México y cuál fue su primera reacción inicial al ser elegida.

Fiel a su estilo, sincero y con un gran sentido del humor, Wendy Guevara aceptó que, en un inicio, sintió muchos nervios y una sorpresa enorme; incluso, cuando la contactaron, llegó a pensar que todo se trataba de una broma de mal gusto.

Incluso, Wendy estuvo a punto de decirle que no a la oportunidad de estar en La casa de los famosos México por una sencilla razón. Conócela aquí en TVyNovelas.

¿POR QUÉ WENDY GUEVARA ESTUVO A PUNTO DE NO SALIR EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

En una amena entrevista con Yordi Rosado, Wendy Guevara aceptó que, en un inicio, pensó que todo se trataba de una broma cuando le hablaron para participar en La casa de los famosos México:

“Estaba súper nerviosa cuando llegué. Primero, cuando me hablaron, yo dije: ‘ay, no creo. Esta m... me está bromeando’ y ella: ‘no, de verdad’ y le dije: ‘yo tengo un buen de fechas, dime para ir moviendo si es verdad’. Yo no moví nada (de fechas) y dos semanas antes que me dicen: ‘ocupamos que vengas en dos semanas para La Casa de los famosos’ ”.

Y es que Wendy Guevara no estaba muy convencida de que su incursión en el reality show funcionara pues, en primer lugar, le estaba yendo muy bien generando contenido para Internet y el salario que le ofrecían por encerrarse con otras estrellas sí era menor; sin embargo, al final decidió aprovechar la oportunidad.