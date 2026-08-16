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¿Por qué Shanik Berman abandonó su propio programa tras pleito con Adrián Di Monte y Nuja Amar?

El actor y su esposa se levantaron del programa a media entrevista y decidieron retirarse

Agosto 15, 2026 • 
Alejandro Flores
shani berman adrian di monte nuja amar (2).jpg

Shanik Berman tuvo de invitados a Adrián y Nuja

Captura ViX y Fórmula

Lo que comenzó como promoción de una obra de teatro derivó en un pleito en vivo en el que hubo acusaciones de violencia y machismo.

Shanik Berman tuvo de invitados en su programa de radio a Adrián Di Monte y su esposa Nuja Amar, quienes actúan junto a Michelle Vieth en la obra “Divorciémonos mi amor”.
En la conversación también participaba Analu Salázar, ex colaboradora de Flor Rubio y activista por los derechos de las mujeres.
Cuando Shanik Berman intentaba contar la anécdota de una vieja foto que tiene con Adrián, la discusión se salió de control de manera sorpresiva.

“Yo puse la foto porque tú dices que no lo quieres”, le dijo Shanik a Analú en referencia a que efectivamente ha mencionado en varias ocasiones su animadversión hacia Adrián.

Analú tomó la ofensiva:

“Es verdad, yo no lo quiero... y no lo quiero porque dijo que a las mujeres nos deberían de mat4r porque nos deberían de callar”.
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¿Por qué hubo pleito en el programa de Shanik Berman?

La declaración de Analú Salazar es una referencia a un audio de hace tres años en el que discute con su ex esposa Sandra Itzel y donde efectivamente lanza la frase: “Ahora entiendo a las personas que mat4n mujeres”.
Adrián Di Monte siempre ha asegurado que el “audio está fuera de contexto” y ahora que Analú se lo recordó en vivo, nuevamente provocó un pleito.

“Yo no vine aquí a hablar de eso”, dijo.

En ese momento, Nuja intervino para decir: “hay que ser congruente entre lo que uno hace y dice”.
La frase fue para Analú, a quien Nuja acusa de haberse expresado mal de ella en una publicación de redes sociales. Es decir, que no es congruente entre su activismo y lo que le dijo a ella.
Adrián Di Monte intentó revirar con respecto al audio de hace tres años: “Es algo que no se puede juzgar solamente...”
Pero Analú lo interrumpió: “Sí puedo porque en este país 11 mujeres se mueren en este país”.

La conversación subió de tono hasta el punto de que Adrián se levantó de la mesa junto con Nuja y salieron del estudio.
Después de un corte comercial, el programa de Shanik Berman continuó... pero sin Shanik Berman: solo se quedaron al micrófono Analú Salazar y Michelle Vieth para hablar sobre la obra de teatro.
Después, Shanik regresó para pedirle una disculpa a Adrián, a quien dijo que “idolatra”

Shanik Berman Adrián Di Monte
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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