¿Por qué la Gaviota usaba pantalones en “Destilando amor”? Angélica Rivera lo confesó en TVyNovelas

En su etapa de mayor auge en las telenovelas en los 90, Angélica Rivera consolidó un estilo que se volvió su sello durante muchos años.

“Pantalones ajustados con blusas pegadas al cuerpo”. La propia actriz lo dijo así en una entrevista con TvyNovelas en 1998, cuando protagonizaba la telenovela “Ángela”.

ya para entonces había estelarizado La Dueña pero en su carrera faltaba todavía la llegada otra cúspide de su carrera “Destilando amor”, en la que no solamente reforzó su éxito como actriz, también apuntaló su look con pantalones y blusas vaporosas.

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Esa imagen no fue un golpe de suerte ni casualidad, sino un gusto bien cimentado en la moda por parte de la actriz.

“Me gusta usar muchísimo pantalones, primero porque son muy cómodos y nos hacen lucir más lindo cuerpo; me encanta que me quedan ajustados y los uso con blusas pegadas al cuerpo”, contó Rivera.

El éxito de un buen look

Actualmente los espectadores pueden ver este impactante estilo de Angélica Rivera en la retransmisión que se hace de “Destilando amor” en las estrellas a las cinco y media de la tarde.

Su personaje empoderado, hay que recordar, impactó en los televidentes que la convirtieron en una especie de heroína. En ese contexto, su look fue parte fundamental de sus logros.

“Además uso botas con mis pantalones; me encanta este complemento y tengo varios modelos de ellos. También utilizo accesorios como cinturones y aretes y collares delgados contrastándolos con el dorado o el plateado de la hebilla del cinto o de algún detalle de los zapatos”.

“Un buen pantalón hace un buen cuerpo”

Contó, de hecho, que este gusto por los pantalones la llevaron a recorrer tiendas en Estados Unidos en busca de lo que su imaginación proyectaba como su imagen.

“He comprado pantalones en Nueva York, Los Ángeles y Miami”, presumió.

Respecto a qué fue primero, sus personajes o su look, la actriz recordó que en realidad no fue algo tajante, sino que el desarrollo de su estilo sucedió conforme avanzaba su carrera.

“Fue una coincidencia: afortunadamente los personajes que he interpretado, primero en La dueña y posteriormente en Huracán y ahora en las grabaciones de Ángela (la entrevista, recordemos, es de 1998) usan pantalones. A los directores y productores de estas telenovelas les ha gustado mi imagen con esta prenda de vestir”.

Por supuesto, no solo se trataba de comodidad sino de cierta vanidad y gusto por su estética.