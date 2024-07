Lucerito Mijares ofrece disculpa pública a su mamá, Lucero, por golpearla y no dejarla dormir

Parece que cuando Lucerito Mijares encuentra algo con qué entretenerse, se obsesiona al punto de querer lograrlo a la perfección, así le pasó con un disco chino que adquirió por una aplicación y que no paró de intentar hasta que logró dominar el giro del artefacto sobre un ligero soporte.

Bien dicen que “la práctica hace al maestro”, pero esta vez las repeticiones y el tiempo que le llevó a Lucerito Mijares poder dominar el fin del disco chino, perturbó la tranquilidad de su madre Lucero, pues a decir de la joven no paró de intentarlo aunque fuera de madrugada.

La joven cantante compartió en sus redes sociales el cómo había logrado sostener en movimiento el disco sobre un soporte delgado, algo que le llevó horas y horas de práctica, pero el ruido que ocasionó a media noche provocó que Lucero, (su madre) no pudiera conciliar el sueño correctamente.

Lucerito Mijares golpea a su madre en programa “Me caigo de risa”

Como parte de una dinámica en donde ambas cantantes tenían que soportar unas cachetadas con una tortilla, mientras no escupían el agua que tenían en sus bocas, la joven, Lucerito Mijares golpeó bastante fuerte a su madre, algo que generó diversos comentarios de los seguidores.

“Sentí q esa cachetada fue con coraje y aunque fue broma se pasó Lucero Mijares”.

“Esa cachetada no fue de Lucerito fue de Mijares”.

“Yo cuando veo que mi mamá no me dio su genética”.

“Lucerito le reinicia el Windows”.

“Yo nunca le faltaría al respeto a mi mamá, ni en broma”.