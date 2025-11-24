¿Por qué fue a dar al hospital Adrián Uribe? Su novia Thuany Martins le manda mensaje

Adrián Uribe amaneció en el hospital este domingo 23 de noviembre.

El actor y comediante actualmente está al aire en Las estrellas con el programa de concurso “Piensa rápido” que se transmite a las 3:30 de la tarde de lunes a viernes. Pero sus actividades tendrán que detenerse durante algunos días por recomendación del médico.

“Pues con la novedad de que me operaron del hombro”, escribió Adrián Uribe en un mensaje de Instagram.

Junto con el texto, Uribe subió una foto en la que aparece con un aparato ortopédico que lo inmoviliza desde el cuello hasta el codo izquierdo pero también tiene un sostén de resortes para abarcar la muñeca.

“Mi paciente por unos días”, escribió en ese mismo mensaje su novia Thuany Martins.

¿Quiénes le mandaron mensajes a Adrián Uribe tras su operación?

La influencer, que ya suma medio millón de seguidores en Instagram, agregó el emoticon de sonrisas, por lo que se entiende que es una broma personal entre ellos.

De hecho Uribe le contestó con tierno. “Gracias por cuidarme mi amor”.

Mensajes mutuos Instagram

Martins no fue la única que escribió buenos deseos para el comediante intérprete de El Vítor. Su colega y amigo Omar Chaparro escribió sus buenos deseos en ese mismo posteo.

“Cuídate mucho amigo, tápate bien y ponte a ver nertflis con una cobijita”

También se pueden leer los mensajes de Alexis Ayala, el doctor César Lozano y el actor Ricardo Margaleff.

La foto de Uribe no está tomada en el hospital sino en la cama de su casa, ya que después de la operación salió por su propio pie del hospital.