Christian Estrada se le va a la yugular a Ferka revelando por primera vez porqué terminó su relación con ella

Christian Estrada y Ferka han entablado una dura batalla en los juzgados, por la custodia de su hijo, Leonel.

Christian Estrada habló por primera vez ante las cámaras sobre los fuertes motivos que lo orillaron a ponerle punto final a su relación con Ferka, de 36 años.

En días pasados, Christian Estrada, de 33 años, y Alicia Machado, de 46, fueron captados en el aeropuerto, por lo que pudo verse que la pareja se está dando una nueva oportunidad en el amor.

A finales de mayo pasado, Alicia Machado reveló que había terminado con Christian Estrada, polémico modelo acusado de violento y mantenido por sus exparejas Frida Sofía y Ferka.

"(Ella) está conmigo, ¿no? (Alicia Machado) es un “mujerón”, expreso Estrada.

Christian Estrada y Alicia Machado estuvieron en el nuevo programa que tiene Jorge El Burro Van Rankin en Youtube llamado En Estado Burresco, donde el nuevo conductor de TUDN y la actriz confirmaron que sí volvieron. Además, Estrada volvió a lanzarse en contra de la madre de su hijo, al dar duras declaraciones que nunca había dicho acerca de ella.

“El día que la madre de mi hijo le llamó pu** a mi mamá, enfrente de mí, fue por eso que yo me separé. La señorita (Ferka) siendo madre y le faltó respeto a lo más sagrado que tengo, ahí se acabó el amor”.

Estrada también habló del carísimo anillo de compromiso que le dio a su ex.

“Yo me fui a un reality, a Inseparables, que lo ganamos los dos, de mi premio, yo le compré un anillo de 23 mil dólares (casi 400 mil pesos mexicanos). Esa mujer tiene un anillo que le di de 23 mil dólares, que me iba a comprometer y casarme con ella. El anillo no lo quiero, en ese anillo van sentimientos, pero no lo quiero. Pero en el momento de que le faltan al respeto a lo más sagrado que tengo... Pero no es que tenga mamitis, yo sé lo que es una madre luchona, esa es mi madre”.

“Yo no me iba a pasar la vida con una mujer que le falta el respeto a otra mujer, ahí se acabó el amor, para mí es fuerte. Que digan que no pago la pensión, te juro por mi hijo y por mi madre, que puedo sacar recibos, que la escuela, necesidades, mensajes buscando al niño, yo sé el hombre que soy. La máscara que tiene ahorita yo se la puedo desmentir, no lo hago porque la respeto”, remató.