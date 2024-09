¿Por qué el papá de ‘Checo’ Pérez fue hospitalizado de urgencia? ¡Revelan la verdadera razón!

Antonio Pérez Garibay, el papá del piloto Sergio “Checo” Pérez

El hecho de que don Antonio pasara las Fiestas Patrias en una cama de hospital generó toda clase de teorías en redes sociales, sobre todo porque su equipo de trabajo difundió, en un primer comunicado oficial, que el padre de “ Checo ” había sufrido un preinfarto.

TE RECOMENDAMOS:

Ahora que el empresario volvió a su casa tras ser sometido a una delicada cirugía, tuvo una breve charla con los conductores de Ventaneando en el que habló sobre su salud y la dolorosa úlcera estomacal que fue lo que realmente lo llevó a una clínica, ¡esto fue todo lo que dijo!

¿QUÉ PASÓ CON EL PAPÁ DE “CHECO” PÉREZ Y POR QUÉ LO OPERARON?

En su entrevista, don Antonio Pérez Garibay confirmó que no sufrió de un preinfarto, sino que se desmayó en su casa debido al intenso dolor que comenzó a sentir por una úlcera estomacal que avanzó a un nivel preocupante y se reventó.

“Todo era sangre, perdí más de dos litros y medio, me estaba desangrando”

Don Antonio Pérez reconoció que le harán nuevos estudios para descartar una posible fisura de costilla derivada de la caída y agradeció el hecho de que sus hijos estuvieran en su casa para atenderlo cuando escucharon el golpe:

@AntonioPerezJAL se encuentra en terapia intensiva recibiendo la mejor atención en un hospital al poniente del Edomex donde le realizan diversos estudios su hija @SChecoPerez está al pendiente de su papá pic.twitter.com/y65c1yd7i8 — Tony Álvarez (@Markored) September 16, 2024

“Diosito me logró despertar, pero no me pude parar. Mis muchachos escucharon el golpe, entonces, cuando les abro me trato de parar y me iba a desmayar”, contó el empresario.