Checo Pérez abandona el GP de México por fuerte choque

Día triste para el automovilismo mexicano, ya que Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo que abandonar el Gran Premio de México 2023, debido a un aparatoso choque contra el Ferrari de Charles Leclerc en la primera curva de la primera vuelta de la carrera.

El monoplaza del piloto mexicano terminó con severos daños, que lo obligaron a quedar fuera de la competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Max una por dentro y yo por fuera, siempre el que va en medio tiene menos margen de maniobra... Tenía demasiadas ganas de ganar la carrera y vi la oportunidad y me tiré... Me duele mucho, hoy teníamos una buena oportunidad, pero lo intenté, porque si salía de esa curva en primer lugar hubiera sido la oportunidad de ganar la carrera, pero no fue así, tuve el contacto con Charles, desafortunado... Lo volvería a intentar porque un podio hoy ya no era suficiente, porque lo único que sueño es con ganar en casa. El equipo intentó solucionar los problemas, pero vimos que perdimos tanto tiempo y los daños del auto ya no había nada que hacer y decidimos retirarnos”, declaró ‘Checo’ Pérez para Fox Sports.