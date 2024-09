Nicola Porcella: “He pagado deudas, pero mi sueño es tener una casa propia”

En cualquier evento que llega Nicola Porcella sucede una revolución: empujones, piropos, gritos y esfuerzos por lograr una selfie persiguen al peruano que se convirtió en un fenómeno de masas tras su salida, hace un año, de la primera temporada de La casa de los famosos México.

Antes del reality era sólo el chico guapo de Guerreros que buscaba salir de sus aprietos económicos con un programa al que no le tenía mucha fe, pues estaba consiente que entre los que estaban convocados esa edición, era el menos famoso, por lo que las probabilidades de salir expulsado eran más que las de llegar a la final, tal como terminó sucediendo.

Doce meses después de obtener el segundo lugar en el proyecto de Televisa, Nicola es una estrella emergente que deja en el camino a los consagrados. Los productores lo quieren en programas, telenovelas y obras de teatro, algo que ni en sus sueños ocurriría.

“Es un año de mucho trabajo, de mucho agradecimiento, la gente es quien me puso aquí, yo estoy súper contento, agradecido con todo el mundo, con los pies en la tierra, trabajando muchísimo para que sigan apostando por mí, la verdad es que soy feliz cada vez que quieren contar conmigo, hice Aventurera, conduzco en Hoy por Arath de la Torre, estoy en el programa de Unicable, entonces me contenta todo lo que me está sucediendo, todo es gracias a la gente y yo sólo se los puedo devolver con mucho trabajo”, dice el artista en entrevista con TVyNovelasdesde los pasillos de Televisa San Ángel, la empresa que le ha abierto las puertas para desarrollar con éxito su carrera.

Al preguntarle qué ve cuando voltea hacia ese 2023 en el que evaluaba la posibilidad de entrar a un formato que causaba mucho morbo en la audiencia, Porcella nos responde:

“Veo a una persona derrotada, un hombre que no tenía muchos sueños, que estaba retirado de la televisión, ya no quería hacerlo, las veces que lo hacía era porque necesitaba el dinero, es que había perdido la pasión por esto que hoy tanto amo, el mundo del espectáculo, de la televisión, es lo que me llena de energía”.

El furor ocasionado en el público y la receptividad que tuvo después de quedar tomado de la mano con Wendy Guevara en aquella final cardiaca de La casa de los famosos México fue algo que reseteó a Nicola y lo recargó de energía.

“Gracias a Dios, la gente hizo que yo sintiera lo que sentía antes cuando llegaba a un set de televisión, ahora que llego siento la adrenalina, yo llegué a La casa de los famosos sin expectativas, pensando que iba a ser el primer eliminado, mi idea era ser yo y aguantar el máximo tiempo posible porque necesitaba el dinero para llevármelo a Perú, pensaba irme, pero la vida me dio una sorpresa, dejé de ser el chico de Guerreros o de ‘La casa’ para pasar a ser Nicola, el que también puede hacer novelas, teatro y programas”.

En su memoria está tatuado ese triunfo que le dio un nuevo aire a su carrera. “Cada vez que veo esas imágenes se me salen las lágrimas, cuando la jefa dice que soy el peruano más querido de México se me pone la piel chinita porque nunca me lo imaginé, es que nosotros vemos a México como algo muy lejano, es una industria muy grande, hay mucho talento, entonces es mucha la gente que viene a buscar una oportunidad, por eso el trabajo que tengo es una bendición,porque sí es algo inalcanzable para muchos”.

Para el llamado “Novio de México”, saldar deudas era un pendiente que no lo dejaba dormir en paz, pero por fortuna, cada vez es menos lo que debe.

“Ya he podido pagar muchas deudas, pero mi sueño es tener mi propia casa, quiero comprarle un par de departamentos a mi familia en Perú, quiero asegurarlos a ellos, a mi hijo, a su mamá, a pesar de que no estoy con ella, quiero que esté tranquila. Nosotros terminamos hace 13 años, desde que nació Adriano, pero sí, yo me hago cargo porque si ella está bien, mi hijo también lo estará. Y si ella me apoyó en los momentos que yo estaba complicado, ¿entonces por qué no ayudarla en lo que necesite ahora?”.

Nicola Porcella tiene una estrecha amistad con Paola, Kimberly y Wendy Guevara. INSTAGRAM/nicolaporcella12

Y aunque muchos piensen que se le ha subido la fama o que vive como estrella de Televisa, Nicola confiesa que su humildad sigue intacta, que a veces sólo puede comer una torta de jamón por cuestión de tiempos y que hasta se va a pie al canal.

“Llego a Televisa con mi malenticito, desde mi casa, caminando porque vivo a tres cuadras, a veces manejo yo mismo mi coche, aunque tengo chofer, pero lo uso más que todo para que movilicen a mi familia cuando vienen a visitarme. Soy una persona más, como cualquier otra, lo único distinto es que trabajo en televisión y eso me convierte en una figura pública”.

Ahora que su amigo y compañero de departamento, Agustín Fernández, está en la segunda temporada de La casa de los famosos México, Nicola ha estado en el ojo del huracán por las declaraciones que ha hecho el argentino en el reality, pero el actor de la telenovela El amor no tiene receta sólo le desea lo mejor ahora que está a punto de llegar a la final.

“Estuve más nervioso yo que Agustín cuando lo despedí, le pedí que fuera inteligente porque estaba entrando con gente que tiene mucha experiencia en televisión, muchos años, no era una casa como la mía que era la primera vez, porque la primera vez siempre es distinto a todo, yo espero que a todos les vaya bien, que Arath llegue a la final para yo quedarme más tiempo en el programa Hoy (risas)”.

En el musical Aventurera, el intérprete disparó la taquilla apenas se integró y muchas noches, el salón Los Ángeles se llenó por las “Nicolitas” que forman parte del llamado “Ejército Porcella”, quienes lo apoyaron hasta el final de la temporada hace dos semanas.

“Formar parte de ese elenco me hizo sentir nervios, alegría, muchos sentimientos encontrados porque nunca me imaginé estar en una obra de la talla que es Aventurera, un proyecto tan icónico, y que me hayan hecho la invitación, fue un honor”.

Empático y buen compañero, siempre le brindó su mano a Irina Baeva cuando la crítica la despedazó por su actuación en el montaje que produjo Juan Osorio. “Lo que ella hizo fue espectacular, tiene una gran carrera en televisión, pudo haber dado un paso al costado, pero le siguió dando, eso es admirable y por eso la felicito”.