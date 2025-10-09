Suscríbete
¿Por qué critican a La Granja VIP y la comparan con La Casa de los Famosos?

El reality show de Azteca es un formato surgido en 2001 en Suecia

October 09, 2025 • 
Alejandro Flores
la granja vip.jpg

Así es la estancia y comedor de La Granja VIP

Captura Disney +

La Granja VIP comenzará este 12 de octubre con Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal, Sandra Itzel, Alberto del Río, “El Patrón”, César Doroteo, Manola Díez. Kike Mayagoitia, Carolina Ross y Lis Vega.

Se trata de un reality show en el que estas celebridades trabajan en una granja bajo ciertas reglas que les permiten sobrevivir: tienen que ordeñar vacas, recolectar huevos, cocinar, cuidar a los animales.
Adal Ramones es el conductor principal y él se hará cargo de las galas dominicales en las que habrá un proceso de expulsión, igual que sucede en el formato de La Casa de los Famosos.
Esta similitud no pasó desapercibida para los fans de los realities shows que notaron que esta no era el único elemento que se parece al del reality show de Televisa.

¿Cómo se jugará La Granja VIP?

Adal Ramones explicó que durante toda la semana habrá ciertas pruebas y dinámicas que deben enfrentar los granjeros.

  • Lunes de capataz: Uno de los famosos granjeros gana el privilegio de liderar la granja, con lo cual obtiene ciertos beneficios. Es decir, algo similar a la Prueba del líder de La Casa de los Famosos.
  • Martes de nominación: Dos de los famosos granjeros se enfrentan en una batalla con pruebas en las que el que pierda, queda nominado.
  • Miércoles de asamblea: Todos los famosos granjeros se reúnen para decidir quiénes serán los nominados de la semana. Es decir, algo similar al Confesionario de nominación de La Casa de los Famosos.
  • Jueves de permanenci: Uno de los famosos granjeros que está nominado se someterá a alguna prueba para salir de la lista de nominados. Es de
    cir, parecido al robo de salvación de La Casa de los Famosos.
  • Viernes de beneficios: Los famosos granjeros se enfrentan en equipos para ganar beneficios y perjudicar al equipo contrario.

Las diferencias de la Granja VIP y LCDFM

La Granja VIP, sin embargo, tiene algunos elementos que sí la diferencian de LCDFM. Por ejemplo, no se dividirá por equipos a los participantes ya que habrá un solo cuarto.
Tampoco habrá nominaciones secretas sino que se dirán cara a cara, en la asamblea, a quién nominan y por qué.

lagranjavip.png

Habrá nominaciones de frente

Captura Disney+

Y por último, la casa donde vivirán los granjeros no es pequeña y de espacios limitados commo en LCDFM, sino amplios para permitir los movimientos que requiere “la vida de campo”.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
