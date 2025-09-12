Suscríbete
Famosos

Una influencer con tratamiento psiquiátrico entrará a la Granja VIP de Azteca

La también modelo hizo varias confesiones antes de comenzar su participación de el reality show de Azteca

September 11, 2025 • 
Alejandro Flores
kim shantal granjera.jpg

Las revelaciones en La Granja VIP ya comenzaron

Azteca

La Granja VIP ya tiene tres granjeros. El reality show con el que Azteca espera competir contra ¿Quién es la Máscara?, de Televisa, comenzó a anunciar a sus competidores.

Alfredo Adame, Jawy y Kim Shantal son los primeros tres famosos que oficialmente ya estén en este reality show en el que se enfrentarán al reto de administrar y vivir en una granja en todos sus aspectos, desde ordeñar las vacas hasta recoger los huevos de las gallinas.
es precisamente este último aspecto el que tiene en pánico a una de las concursantes ya anunciadas.
Kim Shantal tiene medio millón de seguidores en Instagram y es una modelo muy cotizada en las portadas de revistas para caballeros.
Aceptó entra a La Granja VIP por dos razones fundamentales, ambas muy personales y relacionadas con su historia de vida.

“Estoy en el mejor momento de mi vida, me siento plena y es una oportunidad para reconectarme con mi yo del pasado porque mi mamá es de un pueblo de Tepic, Nayari; mi papá es de un pueblo de Jalisco, de los Lagos”.

La infancia de Kim Shantal fue en pueblos

Kim cuenta que a pesar de ese pasado y de que sí vivió durante su infancia en rancherías, algo sucedió que ese pasado está fuera su memoria.

“Yo crecí en ese entorno pero hay cosas que yo sellé y no las recuerdo”.

Sin embargo, su mayor reto no es ese. La otra razón por la que esta en el reality show de Azteca es un trauma que viene de esa infancia pero que no ha podido superar. Ni siquiera tiene claro cuál es la raíz de ese trastorno que se manifiesta cada vez que se enfrenta a una situación similar.

“Tengo un temor súper grande. La gente que me sigue sabe que le tengo un pánico enorme a las aves... siento que me estoy saboteando al decirlo ahora que entró a un lugar donde hay aves pero les tengo pánico”.

kim shantal.jpg

Kim Shantal confesó su trauma

Instagram

¿Cuál es el trauma que tiene a Kim Shantal en tratamiento psiquiátrico?

Kim Shantal explica que no se trata de un miedo que pueda controlar, sino que está arraigado a un terror que supera su capacidad emocional. Es decir, que es lo que médicamente se llama trauma psíquico.

“No es que me den miedo las aves, es algo más grave. Pero he estado trabajando en mí para superarlo porque son muchos años que me privo de hacer cosas por culpa de ese temor”.

Kim Shantal, quien por cierto estuvo de invitada a la gala inaugural de La Casa de los Famosos 2025 (el reality show de Televisa) y hasta se tomó una foto en el Confesionario, explica que su trauma no es algo reciente y que ha llegado al punto de tratarlo médicamente.

“Tengo ya algunas teorías de cuál es el origen. Estoy en terapia tanto sicológico como psiquiátrico, estoy tratando de superarlo y estoy seguro de ue lo haré porque soy una mujer de retos”.

Kim Shantal La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
daniela-lujan--.jpg
Famosos
Daniela Luján no soñaba con casarse pero le sienta la vida de casada: ¿qué piensa de ser mamá?
September 11, 2025
 · 
Nayib Canaán
Florinda-Meza-Merced-2.jpg
Famosos
Florinda Meza antes de la fama amuebló su casa con cajas y retazos de La Merced: “No tenía dinero”
September 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
carmen-campuzano--.jpg
Famosos
Carmen Campuzano volvió al quirófano, la acompañamos a su revisión y sigue “etérea, inalcanzable”
September 11, 2025
 · 
Grisel Vaca
Jesse-Joy-papá.jpg
Famosos
Jesse y Joy se sinceran como nunca: su padre, un pastor evangélico, “nos tenía asfixiados a los dos”
September 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
eduardogargia-explosion.jpg
Viral
Luto por maestro de matemáticas: las llamas lo alcanzaron en explosión en Iztapalapa
Es una de las víctimas de la tragedia en CDMX del 10 de septiembre.
September 11, 2025
 · 
TVyNovelas
Mamá-Juanes-muerte.jpg
Famosos
Juanes está de luto: Murió su mamá a los 95 años
Doña Alicia Vásquez, una de las inspiraciones del colombiano, perdió la vida, según confirmó el equipo de trabajo del cantante.
September 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Juan-Osorio-Pablo-Lyle.jpg
Famosos
Pablo Lyle tiene trabajo asegurado en la televisión tras salir de prisión: “su talento ahí está”
Aunque la condena que cumple el actor podría terminar en más de un año, ya tiene una oferta para volver a las pantallas.
September 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Maribel-Guardia-casa.jpg
Famosos
Maribel Guardia toma la decisión de mudarse de casa: “ya es muy grande para mí”
La actriz indicó que pronto abandonará el hogar que por años compartió con su hijo Julián y su esposo Marco Chacón.
September 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez