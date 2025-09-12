Una influencer con tratamiento psiquiátrico entrará a la Granja VIP de Azteca

La Granja VIP ya tiene tres granjeros. El reality show con el que Azteca espera competir contra ¿Quién es la Máscara?, de Televisa, comenzó a anunciar a sus competidores.

Alfredo Adame, Jawy y Kim Shantal son los primeros tres famosos que oficialmente ya estén en este reality show en el que se enfrentarán al reto de administrar y vivir en una granja en todos sus aspectos, desde ordeñar las vacas hasta recoger los huevos de las gallinas.

es precisamente este último aspecto el que tiene en pánico a una de las concursantes ya anunciadas.

Kim Shantal tiene medio millón de seguidores en Instagram y es una modelo muy cotizada en las portadas de revistas para caballeros.

Aceptó entra a La Granja VIP por dos razones fundamentales, ambas muy personales y relacionadas con su historia de vida.

“Estoy en el mejor momento de mi vida, me siento plena y es una oportunidad para reconectarme con mi yo del pasado porque mi mamá es de un pueblo de Tepic, Nayari; mi papá es de un pueblo de Jalisco, de los Lagos”.

La infancia de Kim Shantal fue en pueblos

Kim cuenta que a pesar de ese pasado y de que sí vivió durante su infancia en rancherías, algo sucedió que ese pasado está fuera su memoria.

“Yo crecí en ese entorno pero hay cosas que yo sellé y no las recuerdo”.

Sin embargo, su mayor reto no es ese. La otra razón por la que esta en el reality show de Azteca es un trauma que viene de esa infancia pero que no ha podido superar. Ni siquiera tiene claro cuál es la raíz de ese trastorno que se manifiesta cada vez que se enfrenta a una situación similar.

“Tengo un temor súper grande. La gente que me sigue sabe que le tengo un pánico enorme a las aves... siento que me estoy saboteando al decirlo ahora que entró a un lugar donde hay aves pero les tengo pánico”.

Kim Shantal confesó su trauma Instagram

¿Cuál es el trauma que tiene a Kim Shantal en tratamiento psiquiátrico?

Kim Shantal explica que no se trata de un miedo que pueda controlar, sino que está arraigado a un terror que supera su capacidad emocional. Es decir, que es lo que médicamente se llama trauma psíquico.

“No es que me den miedo las aves, es algo más grave. Pero he estado trabajando en mí para superarlo porque son muchos años que me privo de hacer cosas por culpa de ese temor”.

Kim Shantal, quien por cierto estuvo de invitada a la gala inaugural de La Casa de los Famosos 2025 (el reality show de Televisa) y hasta se tomó una foto en el Confesionario, explica que su trauma no es algo reciente y que ha llegado al punto de tratarlo médicamente.