Poncho De Nigris reta a Adrián Marcelo a pelear en el aeropuerto

Poncho De Nigris y Adrián Marcelo tienen problemas desde hace un año, cuando el segundo entró a La Casa de los Famosos.

Al principio, y por el simple hecho de que ambos son de Monterrey, Poncho dijo que apoyaría “a muerte” a Adrián y le auguró que llegaría hasta el tercer lugar, por lo menos.

Pero una vez dentro de La Casa, Adrián hizo comentarios negativos sobre Poncho, menosprecio su contenido y criticó la forma en que había participado un año antes en ese mismo reality show.

Desde entonces Poncho no perdona a Adrián Marcelo.

¿Qué se dijeron Poncho De Nigris y Adrián Marcelo?

“Bájate, aquí lo hacemos, bájate”, le gritó Poncho De Nigris varias veces a Adrián Marcelo en el aeropuerto de la Ciudad de México

Ambos influencers coincidieron en ese lugar pero mientras Poncho estaba en la planta baja, Adrián estaba en el primer paso.

“No dejes de grabar”, le dijo De Nigris a un acompañante que, en efecto, grabó el momento con su teléfono.

"¿No que querías hablar conmigo? ¿No querías decirme algo?”, gritó Poncho mientras se acercaba a las escaleras.

Desde el piso de arriba, Adrián Marcelo se dio cuenta de los gritos y amagó con bajar pero fue detenido por La Mole, quien lo acompañaba en ese momento.

En el video difundido por Poncho, se alcanzaba a ver el rostro enojado de Adrián Marcelo mientras escucha los insultos y las groserías.

Finalmente, ninguno de ellos bajó ni subió por lo que todo quedó en un intercambio de gritos y miradas que se hizo viral en redes sociales donde algunos criticaron la actitud de Poncho pero otros calificaron de “miedoso” a Adrián.

