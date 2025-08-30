Suscríbete
Famosos

Poncho De Nigris reta a Adrián Marcelo a pelear en el aeropuerto

Los influencers se gritaron y se insultaron desde diferentes pisos pero ninguno de los dos se atrevió a acercarse

August 30, 2025 • 
Alejandro Flores
poncho de nigris adrian marcelo.png

Poncho y Adrián tiene problemas desde 2024

X

Poncho De Nigris y Adrián Marcelo tienen problemas desde hace un año, cuando el segundo entró a La Casa de los Famosos.

Al principio, y por el simple hecho de que ambos son de Monterrey, Poncho dijo que apoyaría “a muerte” a Adrián y le auguró que llegaría hasta el tercer lugar, por lo menos.
Pero una vez dentro de La Casa, Adrián hizo comentarios negativos sobre Poncho, menosprecio su contenido y criticó la forma en que había participado un año antes en ese mismo reality show.
Desde entonces Poncho no perdona a Adrián Marcelo.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
priscila valverde y alexis ayala.jpg
Famosos
Ya fuera de la Casa, Priscila Valverde se lanza contra Alexis Ayala
La ex habitante de La Casa de los Famosos habló sobre el “Priscila, la, la, la, la, la” que le dedicó Alexis horas antes dentro del reality show
August 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
¿Qué tanto se dijeron a la cara hoy 24 de agosto? Todo el posicionamiento en La Casa de los Famosos México
August 24, 2025
Famosos
¿Broma de chava’? Ninel Conde desata más especulaciones sobre su salida de LCDLFM
August 24, 2025
Famosos
Facundo explota contra Aarón Mercury: “Yo no quiero vivir en la inmundicia”
August 23, 2025

¿Qué se dijeron Poncho De Nigris y Adrián Marcelo?

“Bájate, aquí lo hacemos, bájate”, le gritó Poncho De Nigris varias veces a Adrián Marcelo en el aeropuerto de la Ciudad de México
Ambos influencers coincidieron en ese lugar pero mientras Poncho estaba en la planta baja, Adrián estaba en el primer paso.

“No dejes de grabar”, le dijo De Nigris a un acompañante que, en efecto, grabó el momento con su teléfono.

"¿No que querías hablar conmigo? ¿No querías decirme algo?”, gritó Poncho mientras se acercaba a las escaleras.
Desde el piso de arriba, Adrián Marcelo se dio cuenta de los gritos y amagó con bajar pero fue detenido por La Mole, quien lo acompañaba en ese momento.
En el video difundido por Poncho, se alcanzaba a ver el rostro enojado de Adrián Marcelo mientras escucha los insultos y las groserías.
Finalmente, ninguno de ellos bajó ni subió por lo que todo quedó en un intercambio de gritos y miradas que se hizo viral en redes sociales donde algunos criticaron la actitud de Poncho pero otros calificaron de “miedoso” a Adrián.

Poncho de Nigris Adrián Marcelo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Mijares.png
Famosos
Mijares sorprende (y divide) con su pérdida de peso: su foto generó elogios y dudas
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
casa de los famosospresupuesto.jpg
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
ImeldatUñon.png
Famosos
Imelda Tuñón lanza su espacio íntimo: venderá contenido exclusivo (no es OnlyFans)
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
Angela-Yharitza.png
Famosos
Emiliano Aguilar promueve pelea entre Ángela y Yahritza: “Por el perdón de México”
August 29, 2025
Cuauhtemóctzin.png
Noticias
El Zócalo se viste de ópera: estrena Cuauhtemóctzin en Día de Muertos, ¡totalmente gratis!
Una ópera fílmica en náhuatl, maya y español llegará al corazón de la capital mexicana durante el Día de Muertos: tres funciones gratuitas en el Zócalo entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
carlos-de-la-mota-bebe--.jpg
Famosos
Carlos de la Mota da la bienvenida a su bebé arcoíris: Ya nació Montserrat, su segunda hija
Fue actor en telenovelas de Televisa pero ahora ocupa un cargo diplomático.
August 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Selena-Gomez-DespedidadeSoltera.png
Famosos
¿En qué hotel de Los Cabos celebró Selena Gómez su despedida de soltera? ¿Cuánto cuesta la noche?
La cantante eligió un exclusivo resort en Los Cabos, reconocido por la Guía Michelin, para celebrar su despedida de soltera.
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
emiliano aguilar pepe aguilar.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar no suelta a su papá: “No somos iguales, yo sí cuido a mi hija”
El cantante, hijo de Pepe Aguilar, está en medio de un nuevo escándalo pues filtraron algunos videos íntimos de él con una ex
August 29, 2025
 · 
Alejandro Flores