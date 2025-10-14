Wendolee calla rumores y confiesa de una vez por todas si fue expulsada de ‘La Granja VIP’ por temas de salud

“Yo me moría de la risa con todos los comentarios que se estaban aventando de que si iba a entrar de Puerco 1”.

La cantante Wendolee Ayala tiró por tierra todos los rumores que decían que fue expulsada de ‘La Granja VIP’ por un supuesto problema de salud.

Fue a través de su cuenta de TikTok que la exintegrante de ‘La Academia’ decidió tomar al toro por los cuernos y exponer si está enferma y por eso no es parte del reality.

“Que me corrieron de la granja por estar enferma del corazón. Aquí les cuento todo el chisme de la granja”, comenzó diciendo la cantante.

Y es que días antes del estreno del programa, diversas páginas que publican noticias de espectáculos aseguraron que Ayala no había quedado dentro del proyecto porque no superó el examen médico final.

De acuerdo con el canal de farándula ‘La Tía Sandra’, la producción habría tomado la decisión de reemplazarla debido a una supuesta emergencia médica, e incluso se mencionó que Fabiola Campomanes entraría en su lugar.

Ante los rumores que corrían, Wendolee explicó con detalles que no fue eliminada ni por enfermedad ni por cuestiones médicas, sino que no está en ‘La Granja VIP’ porque tiene proyectos laborales y personales que se lo impiden.

“Yo tengo en mi carrera, desde que apareció (La Academia) ‘Primera Generación’, como cuatro reality shows. Me he dedicado a hacer muchos reality shows, porque de ahí nací. ‘La Academia’ junto con ‘Big Brother’ fuimos pioneros de una era de reality shows en la televisión de habla hispana”, dijo la cantante.

Con respecto a los supuestos problemas de salud que presentó y por los que no habría ingresado a ‘La Granja’, desmintió dicha información.

“Entonces, no estoy enferma de nada, a nadie le hicieron pruebas de nada. Yo estoy muy bien gracias a Dios, ando feliz de la vida acá por Chicago celebrando varias cosas que ya les voy a comentar, y simplemente, no voy a participar en ‘La Granja’”, aclaró.

La intérprete aprovechó para recordar su paso por ‘Soy famoso... ¡Sácame de aquí!’ y su trabajo promoviendo la diversidad corporal.

“Yo me moría de la risa con todos los comentarios que se estaban aventando de que si iba a entrar de Puerco 1, que si no había dado el ancho para Vaca 2. La verdad, saben ustedes el humor que yo me cargo y yo de verdad me caga*a de la risa”, dijo Wendolee.

Y por último expresó que los chistes no le molestan, pero pidió que no se metan con su salud solamente por su talla.

“El inventar cosas de la salud sí me preocupa un poco porque se sigue fomentando la idea de que los gordos automáticamente estamos enfermos”, finalizó.