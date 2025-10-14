Las Estrellas Bailan en Hoy 2025: ¿Cómo quedaron conformadas las parejas de famosos?

La mañana de este lunes 13 de octubre, Las estrellas bailan en Hoy regresó con su séptima temporada, prometiendo emociones, polémicas y, sobre todo, segundas oportunidades.

Bajo la producción de Andrea Rodríguez y la conducción de Galilea Montijo, el reality show del programa matutino de Televisa se transmite en vivo, desde las 11 de la mañana como parte del programa Hoy.

El panel de jueces combina experiencia, carácter y carisma: Andrea Legarreta, Ema Pulido, Latin Lover y el juez de oro, Albertano (Ariel Miramontes), que llega los viernes con el poder de salvar a alguna pareja de la eliminación.

Jueces de Las Estrellas Bailan en Hoy José Luis Ramos

En esta nueva edición de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ vemos rostros nuevos, pero también algunos que ya habíamos visto en la pista de baile, como Brandon y Briggitte Bozzo.

La lista de participantes es diversa: “Hay 24 personalidades de diferentes edades, de diferentes conceptos, hay para todos los gustos”, asegura la productora. Desde influencers que buscan consolidarse ante el público televisivo hasta actores y cantantes con trayectoria, todos compartirán el mismo objetivo: conquistar al jurado y, sobre todo, al público.

Las Estrellas Bailan en Hoy José Luis Ramos

¿Cómo quedaron conformadas las parejas en Las Estrellas Bailan en Hoy 2025?

Son 12 parejas las que se disputarán la copa que en temporadas pasadas han conseguido famosos como Violeta Isfel y Lambda García... ¿Quiénes serán los ganadores de esta temporada?

Briggitte Bozzo y Aarón Mercury

Michelle González y Julio Vallado

Karenka y Manuel Riguezza

Bebeshita y Brandon (ya había participado)

Jade Fraser y El Chevo

Felicia Mercado y Jordan Mendoza

Marcelia Figueroa y Mauricio Abad

Kunno y Rosa Caiafa

Jessica Díaz y Aldo Guerra

Jimena Longoria y Gualy Cárdenas

Malillany Marín y Marcos Montero

Sofía Rivera Torrres y Romeh

Las Estrellas Bailan en Hoy José Luis Ramos

Cabe recordarse que Mariana Ávila y Fede Dorcaz iban a participar. Pero días antes, el cantante argentino fue privado de la vida en las calles de la CDMX, por lo que la influencer se encuentra de luto.

Durante la primera mañana de competencia, bailaron tres parejas. Latin Lover tuvo voto secreto, por lo que solo pudimos ver las calificaciones de Ema Pulido y Andrea Legarreta.

Michelle y Julio lograron 14 puntos

Jade y Chevo, 13

Marcelia y Mauricio 12 puntos.