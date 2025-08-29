Mario Bezares confiesa que estuvo a nada de golpear a Adrián Marcelo por defender a Gala Montes

En el programa Mate con Piquete, conducido por Cecilia Galliano, Mario Bezares abrió el baúl de las emociones encontradas dentro de La Casa de los Famosos México 2 y confesó que estuvo al borde de agredir físicamente a Adrián Marcelo al defender a Gala Montes durante una intensa discusión.

Mayito narró cómo la discusión entre Gala Montes y Adrián Marcelo escaló hasta el punto de que él consideró intervenir: “

Fue una casa muy intensa, fue impresionante. El último agarrón que se dio Adrián con Gala y demás, yo me puse de espaldas porque dije ‘Cálmate’, ya me iba yo a levantar y ya me voy a ir sobre él. Dije: ‘El que va a perder soy yo’, y es cuando te das cuenta de que es un juego”.

Redes lo critican

Como era de esperarse, sus confesiones prendieron el fuego en redes sociales. Varios usuarios recordaron que Adrián Marcelo incluso había defendido a Bezares al inicio del reality, lo que generó ironías sobre la traición.

Surgieron comentarios como:



“Y Adrián lo apoyó la primera semana, y después lo traicionó”

“Me puse de espaldas… siempre dando la espalda a quienes te apoyaron”

“¿Por qué no lo hizo? Fue el más tibio de todos…”

Hasta ahora, Adrián Marcelo no ha emitido declaración pública sobre el asunto, por lo que el tema permanece abierto y candente entre los fanáticos del reality.