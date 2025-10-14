Suscríbete
Telenovelas

‘Papás por siempre': Elenco se reunió para ver el estreno entre risas, pastel... ¡Y Pablo Alborán!

El cantante interpreta el tema oficial de la telenovela producida por Rosy Ocampo.

October 14, 2025 • 
MrPepe Rivero
pablo-alboran-papas-.jpg

Pablo Alborán canta el tema de ‘Papás por siempre’

José Luis Ramos

La noche de este lunes 13 de octubre de 2025, ‘Papás por siempre’, protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron, llegó a las estrellas.

Se trata de la continuación situada cinco años después de ‘Papás por conveniencia’, con nuevos personajes e historias.

Ahora, la telenovela producida por Rosy Ocampo narra la historia del matrimonio de Tino (José Ron) y Aidé (Ariadne Díaz) ubicada cinco años después de haberse casado. Todo ese tiempo ellos se han concentrado en su empresa MaxiMax, una productora de contenido digital y musical.

ariadne-diaz-papas-siempre.jpg

Ariadne Díaz

José Luis Ramos

jose-ron-papas-siempre.jpg

Elenco se reunió para el estreno de ‘Papás por siempre’

José Luis Ramos

La gran sorpresa de la noche fue Pablo Alborán cantando en vivo el tema principal de la telenovela

El cantante interpretó la canción ‘Mis 36’.

pablo-alboran-papas-siempre.jpg

Elenco se reunió para el estreno de ‘Papás por siempre’

José Luis Ramos

Así estuvo el ambiente en el estreno de ‘Papás por siempre’

La producción de Rosy Ocampo convocó a todo el elenco de ‘Papás por siempre’, para disfrutar del primer capítulo desde un foro de Televisa San Ángel.

Todos posaron y hasta partieron un pastel...

estreno-papas-siempre-elenco-6.jpg

Elenco se reunió para el estreno de ‘Papás por siempre’

José Luis Ramos

estreno-papas-siempre-elenco-3.jpg

Elenco se reunió para el estreno de ‘Papás por siempre’

José Luis Ramos

estreno-papas-siempre-elenco-2.jpg

Elenco se reunió para el estreno de ‘Papás por siempre’

José Luis Ramos

Ahí vimos a figuras como Erika Buenfil, Tania Lizardo, María Perroni Garza, Miguel Martínez, Martín Ricca, Altair Jarabo, entre otros.

estreno-papas-siempre-elenco-7.jpg

Elenco se reunió para el estreno de ‘Papás por siempre’

José Luis Ramos

estreno-papas-siempre-elenco-erika-buenfil.jpg

Elenco se reunió para el estreno de ‘Papás por siempre’

José Luis Ramos

estreno-papas-siempre-elenco-1.jpg

Elenco se reunió para el estreno de ‘Papás por siempre’

José Luis Ramos

estreno-papas-siempre-elenco-8.jpg

Elenco se reunió para el estreno de ‘Papás por siempre’

José Luis Ramos

estreno-papas-siempre-elenco-.jpg

Elenco se reunió para el estreno de ‘Papás por siempre’

José Luis Ramos

estreno-papas-siempre-elenco-4.jpg

Elenco se reunió para el estreno de ‘Papás por siempre’

José Luis Ramos

Papás por siempre Pablo Alborán
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
