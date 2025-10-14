‘Papás por siempre': Elenco se reunió para ver el estreno entre risas, pastel... ¡Y Pablo Alborán!

La noche de este lunes 13 de octubre de 2025, ‘Papás por siempre’, protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron, llegó a las estrellas.

Se trata de la continuación situada cinco años después de ‘Papás por conveniencia’, con nuevos personajes e historias.

Ahora, la telenovela producida por Rosy Ocampo narra la historia del matrimonio de Tino (José Ron) y Aidé (Ariadne Díaz) ubicada cinco años después de haberse casado. Todo ese tiempo ellos se han concentrado en su empresa MaxiMax, una productora de contenido digital y musical.

Ariadne Díaz José Luis Ramos

Elenco se reunió para el estreno de ‘Papás por siempre’ José Luis Ramos

La gran sorpresa de la noche fue Pablo Alborán cantando en vivo el tema principal de la telenovela

El cantante interpretó la canción ‘Mis 36’.

Así estuvo el ambiente en el estreno de ‘Papás por siempre’

La producción de Rosy Ocampo convocó a todo el elenco de ‘Papás por siempre’, para disfrutar del primer capítulo desde un foro de Televisa San Ángel.

Todos posaron y hasta partieron un pastel...

Ahí vimos a figuras como Erika Buenfil, Tania Lizardo, María Perroni Garza, Miguel Martínez, Martín Ricca, Altair Jarabo, entre otros.

