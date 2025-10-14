Quién es quién en Papás por siempre, la nueva telenovela con Ariadne Díaz y José Ron

‘Papás por siempre’, protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron, llegó a las estrellas este lunes 13 de octubre de 2025; es una continuación situada cinco años después de ‘Papás por conveniencia’.

‘Papás por siempre’ marca un antes y un después en la evolución de esta historia, no solo por el desarrollo de su trama, sino también porque se suman las actuaciones de Erika Buenfil, Altair Jarabo, Juan Diego Covarrubias, Adriana Llabrés, Pablo Valentín, Tania Lizardo, Michelle González, Alejandra Zaid y Sebastián Poza.

Bajo la producción de Rosy Ocampo, en alianza con Population Media Center (PMC), tienen el propósito de brindar información útil a través de los personajes de la telenovela, al abordar temas como la prevención del embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y la violencia de género; además de temas nuevos como la masculinidad transformadora.

Rosy Ocampo, productora José Luis Ramos

¿De qué trata ‘Papás por siempre’?

Papás por siempre narra la historia del matrimonio de Tino (José Ron) y Aidé (Ariadne Díaz) ubicada cinco años después de haberse casado. Todo ese tiempo ellos se han concentrado en su empresa MaxiMax, una productora de contenido digital y musical.

Ahora Rudolf (Martín Ricca) y Clara Luz (Daniela Luján) trabajan con ellos. Lamentablemente un día la mamá de Tino fallece por un infarto fulminante. Durante el sepelio aparece Hernán (José Elías Moreno), el padre ausente de Tino. Hernán intenta acercarse a Tino, pero él lo rechaza.

Al mismo tiempo llega a la casa de la familia Guevara Mosquera, Gisela (Erika Buenfil), la mamá de Aidé quien después de enviudar busca apoyo en su hija, pero lo único que consigue es despertar viejos resentimientos. La familia Guevara Mosqueda empieza a convivir bajo el mismo techo con Hernán y Gisela, creando una atmósfera tensa y caótica que pondrá a prueba la relación entre Aidé y Tino.

¿Quién es quién en Papás por siempre?

ARIADNE DÍAZ es AIDÉ

A partir de su boda con Tino y de compartir con él las responsabilidades laborales, aprendió a darse más tiempo en familia, para disfrutar a todos sus hijos. Si bien cada día tienen mayores desacuerdos con el método de crianza que aplican en casa, ambos se han esforzado en sortear los problemas y en sacar adelante a Alexander, el bebé que llegó a removerles fibras sensibles.

JOSÉ RON es TINO

En los años más recientes, Tino ha pasado de ser un “mil usos” a convertirse en el director de Maximax, una productora de contenido digital que entre otras cosas, promueve nuevos talentos musicales y que él mismo fundó junto con su esposa Aidé.

JUAN DIEGO COVARRUBIAS es BILL

Es un hombre elegante, atractivo, un exitoso empresario mexicoamericano. Aunque aparenta ser recto y profesional, en el fondo tiene intereses que pueden llegar a ser egoístas y calculadores. Su vida da un vuelco cuando descubre que fruto de una aventura pasada con Paulina, nació Emiliano, su hijo, del que no sabía nada hasta ahora.

Papás por siempre José Luis Ramos

ALTAIR JARABO es MELINA

Es una mujer de apariencia sencilla, pero con un atractivo que rápidamente comenzará a destacar, cautivando y perturbando a quienes la rodean. Conoció a Tino años atrás cuando ambos trabajaban en un casino, donde una noche de pasión dejó como fruto a Iker, su hijo. Para confirmar la paternidad se realizan pruebas de ADN, y los resultados demuestran que Tino es el padre de Iker... o eso parece.

ÉRIKA BUENFIL es GISELA

Guapa, arreglada a su modo. Es directa, sin filtros, con sentido del humor ácido, desenfadada y muy poco maternal. Tras enviudar por tercera vez, Gisela deja Monterrey y llega por sorpresa a casa de su hija Aidé, con la intención de quedarse temporalmente.

JOSÉ ELÍAS MORENO es HERNÁN

Es el padre de Tino al que abandonó siendo un niño, y ahora reaparece. Aunque en apariencia es un hombre amable y simpático, Hernán es en realidad un maestro de la manipulación y uno de los principales antagonistas de esta historia.

TANIA LIZARDO es PRISMA

Desde niña le enseñaron a conducirse con prudencia y recato, ya que creció en un hogar marcado por la violencia. Criada en ese entorno, cuando conoció a Nazario, se sintió inmediatamente atraída por él y, sin darse cuenta, cayó en el mismo patrón de abuso.

Papás por siempre José Luis Ramos

PABLO VALENTÍN es NAZARIO

Es un hombre de clase media, ególatra y oportunista, aferrado a una fachada de éxito que no le pertenece. Mantenido y charlatán, se apropia de los logros ajenos y los presenta como propios. Presiona a Prisma para que haga el trabajo pesado, sólo para arrebatarle el crédito.

MICHELLE GONZÁLEZ es SERENA

Es una ejemplar mamá soltera, toda una mamá luchona que vive con su hijo. Es de barrio, guapa, trabajadora, simpática, pero tiene su carácter y no es dejada; chambea mucho, sin embargo, a pesar de eso nunca tiene lo suficiente como para darse lujos, así que vive al día junto con su hijo.