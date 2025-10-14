Hijo de Mauricio Barcelata sufre accidente en bicicleta y pierde la memoria; ¿cuál es su estado de salud?

“Un gran, gran golpe, pero ya está mejor… ya está recordando todo”.

El conductor Mauricio Barcelata dio a conocer que su hijo menor llamado Valentino tuvo un grave accidente mientras pedaleaba su bicicleta, y que habría perdido la memoria a causa del golpe.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la esposa de Barcelata, María José Suárez, anunció que su hijo, apodado cariñosamente como ‘Chaca’, habría recibido un impacto muy fuerte, provocando preocupación en toda la familia.

“Gracias a todas las personas que han estado preguntando y llamándome para saber cómo está… muchas gracias, ya está mejor.. un gran, gran golpe, pero ya está mejor… ya está recordando todo”, explicó.

Sus palabras dejaron con incertidumbre a los seguidores de Mauricio y de María José, pues indicaron que el menor había perdido la memoria temporalmente y eso habría dejado secuelas tras la caída.

Suárez compartió varias imágenes donde se observan los golpes, moretones y raspones que se llevó Valentino, y aprovechó las postales para reflexionar como la difícil etapa que atraviesan como familia.

Y agregó: “Parte de la caída, es difícil entender lo que la vida te dice pero cuando abrazo a uno de mis motores puedo recordar y reafirmar que solo es hoy, hoy estoy aquí para cuidarte”.

El conductor de ‘Venga la alegría’ se pronunció acerca del accidente que tuvo su hijo y señaló que Valentino se encuentra recuperándose.

Otro golpe en la familia: la separación

Cabe señalar que Mauricio y María José están en medio de una separación y posible divorcio. Hace varios días son fuertes los rumores que apuntan a que la pareja, con una historia de más de 16 años juntos, le puso punto final a su relación.

Se dice que la pareja, que estaría manteniendo en privado su proceso de separación, enfrenta desacuerdos legales y personales. Se habla también de que la también conductora estaría solicitando el 60% de los ingresos de su esposo y también querría quedarse con la propiedad que comparten. Por su parte, Barcelata intentaría que la custodia de sus hijos fuera compartida, así como una distribución igualitaria de responsabilidades.

La crisis matrimonial se reportó, supuestamente, en marzo de 2025, y desde entonces se incrementó llegando a audiencias judiciales sin que la pareja logre ponerse de acuerdo.

La pareja también tiene otro hijo, Mateo, su primogénito.

