Piden ayuda para repatriar a Fede Dorcaz a Argentina tras su asesinato en CDMX: ¿Dónde puedes donar?

El cantante iba a debutar en Las Estrellas Bailan en Hoy esta semana. Ahora su familia quiere llevarlo a su tierra.

October 14, 2025 • 
MrPepe Rivero
Fede Dorcaz

La noche del 9 de octubre, la vida del cantante argentino Fede Dorcaz terminó súbitamente en un acto de violencia en calles de la CDMX.

Sus padres viajaron desde España y ahora buscan repatriarlo a Argentina, pero los costos salen de sus posibilidades.

Así que familia y amigos abrieron una petición para solicitar donaciones, a través de la plataforma GoFoundMe, para reunir los fondos suficientes para llevar el cuerpo del cantante a su país natal, Argentina.

“Familia, novia y amigos estamos devastados. Walter y Eugenia, sus padres, se han desplazado de España a México y actualmente deben afrontar los altos costos de repatriar a Fede a Argentina, además de los gastos de estancia, vuelos, manutención y demás necesidades”.

“Iniciamos esta campaña en nombre directo de sus padres, para que todas las personas que quieran y puedan colaborar aporten su granito de arena y ayuden a sus papás a sobrellevar esta difícil situación”, dice la petición oficial.

En total, buscan reunir 30 mil euros, unos 600 mil pesos mexicanos, y ya llevan el 67% reunido.

fede-dorcaz-crimen.jpg

Fede Dorcaz

Instagram

Si puedes donar, aquí está el link oficial. Se recomienda tomar precauciones y no caer en estafas, pues hay personas que solicitan dinero en redes sociales pero no va a la familia de Fede Dorcaz.

Este martes, 14 de octubre, se realizará una ceremonia de despedida para Fede, en una funeraria de la Ciudad de México.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
