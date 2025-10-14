Piden ayuda para repatriar a Fede Dorcaz a Argentina tras su asesinato en CDMX: ¿Dónde puedes donar?

La noche del 9 de octubre, la vida del cantante argentino Fede Dorcaz terminó súbitamente en un acto de violencia en calles de la CDMX.

Sus padres viajaron desde España y ahora buscan repatriarlo a Argentina, pero los costos salen de sus posibilidades.

Así que familia y amigos abrieron una petición para solicitar donaciones, a través de la plataforma GoFoundMe, para reunir los fondos suficientes para llevar el cuerpo del cantante a su país natal, Argentina.

“Familia, novia y amigos estamos devastados. Walter y Eugenia, sus padres, se han desplazado de España a México y actualmente deben afrontar los altos costos de repatriar a Fede a Argentina, además de los gastos de estancia, vuelos, manutención y demás necesidades”.

“Iniciamos esta campaña en nombre directo de sus padres, para que todas las personas que quieran y puedan colaborar aporten su granito de arena y ayuden a sus papás a sobrellevar esta difícil situación”, dice la petición oficial.

En total, buscan reunir 30 mil euros, unos 600 mil pesos mexicanos, y ya llevan el 67% reunido.

Fede Dorcaz Instagram

Si puedes donar, aquí está el link oficial. Se recomienda tomar precauciones y no caer en estafas, pues hay personas que solicitan dinero en redes sociales pero no va a la familia de Fede Dorcaz.

Este martes, 14 de octubre, se realizará una ceremonia de despedida para Fede, en una funeraria de la Ciudad de México.