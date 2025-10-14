Paty Sirvent vuelve a ‘Jeans’, pero como manager y hace castings junto a su papá y su esposo

“Algo grande está por llegar, cada vez falta menos para conocernos, ¡New Generation Alpha Jeans!”.

La cantante Paty Sirvent lanzó un dardo confuso que anunciaba el regreso de ‘Jeans’ a 30 años de su lanzamiento. Creó confusión, dejando en el aire que sus compañeras de ‘JNS’ y ella estarían juntas en un reencuentro, sin embargo, tenía un as bajo la manga.

Sirvent está buscando crear un nuevo concepto, lejos de Angie Taddei, Melisa López, Regina Murguía y Karla Díaz, sus excompañeras que no han dejado de trabajar desde 2015 que retomaron el concepto bajo ‘JNS’, precisamente porque el nombre original pertenece a Alejandro Sirvent.

PatyLu dejó que la especulaciones crecieran y entre los seguidores del grupo se dijo que quizá Litzy y Tábatha Vizuet, integrantes originales, se sumarían al proyecto, sin embargo, ya dijo Sirvent de qué se trata.

A través de redes sociales, la cantante dio otro anuncio: “Algo grande está por llegar, cada vez falta menos para conocernos, ¡New Generation Alpha Jeans!”, escribió.

Al tiempo que confirmó que ella no se subirá a los escenarios, sino que será la encargada de guiar a un nuevo grupo de adolescentes que cantarán y bailarán.

En el clip que colgó Paty, se le puede ver acompañada de su padre y creador del concepto, Alejandro Sirvent, así como de su esposo, el político César Nava, quienes llevan a cabo las audiciones, y en donde también se observa la presencia de un coreógrafo.

Sirvent no reveló la identidad de ninguna de las nuevas ‘Jeans’, sólo se pudo ver en video las espaldas de algunas adolescentes que asistieron al casting. La fecha para conocer a las chicas será el 17 de octubre, día en el que también será lanzado su primer sencillo titulado ’Baila’, una canción completamente nueva y que no forma parte del repertorio de ‘Jeans’ ni ‘JNS’.

Cabe mencionar que las publicaciones de Paty Sirvent están cargadas, en su mayoría, de comentarios negativos, pues cibernautas aseguran que Sirvent está tratando de ponerles el pie a sus excompañeras que, en los últimos 10 años, han trabajado en mantener vigente al grupo.

La molestia en sus fans radica, especialmente, en el hecho de que Paty no notificara a Angie, Regina, Karla y Melisa sobre el nuevo proyecto, del que tuvieron que salir a deslindarse tanto las ‘JNS’, como ‘Bobo Producciones’.

Además de que les echara en cara que han estado “utilizando indebidamente el nombre artístico ‘JNS’, pero que su deseo es que “prevalezca el respeto y la buena voluntad” cuando deja en el aire confusión para aprovechar la fama que han sembrado las ‘JNS’ que mantiene vigente el concepto.

Finalmente, Sirvent asegura que respeta la trayectoria de ‘JNS’, pero que su proyecto busca revivir la esencia original de ‘Jeans’ desde una perspectiva distinta. También señaló que su intención no es generar conflictos, sino mantener vivo el legado del grupo que marcó a una generación.

