Poncho de Nigris recordó la traición de Sergio Mayer en La casa de los famosos México y lanzó un duro mensaje

Poncho de Nigris y Sergio Mayer han tenido conflictos desde hace varios años que llegaron a su máximo punto en La casa de los famosos México, reality show en donde ambos participaron.

En una charla reciente, Poncho de Nigris se unió a la ola de críticas desatadas en contra de Sergio Mayer luego de las explosivas revelaciones de Wendy Guevara , quien acusó al actor y empresario de querer dominar su carrera a la salida de La casa de los famosos México.

Incluso, aseguró el influencer, él fue quien le advirtió a Wendy sobre las intenciones de Sergio Maye r y le aconsejó que no le firmara los papeles que él le había dado: “No entiendo a Sergio, con qué intención hace este tipo de cosas si no tiene la necesidad, o no sé si la tenga”, expresó.

Por otro lado, Poncho de Nigris reveló que Mayer quería traicionarlo para sacarlo del reality show, una razón más para no confiar en él: estas fueron sus fuertes declaraciones.

PONCHO DE NIGRIS RECORDÓ QUE SERGIO MAYER QUISO TRAICIONARLO EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO

Sergio Mayer ya había tachado de “desleal” a Poncho de Nigris hace unos días , cuando lo acusó de haberse robado el concepto del show Solo para mujeres; ahora, el influencer confirmó que ese problema data de hace 20 años y Mayer quiso usarlo en su contra en La casa de los famosos México.

“Lo que hizo en La casa de los famosos fue quererme exponer públicamente para empinarme y ganarse un puesto”

Fue en una entrevista para el programa de YouTube Qué buen chisme que Poncho de Nigris aceptó que le había advertido a todos sus compañeros del reality show que no confiaran en Sergio Mayer, ya que él planeaba sacarlo con una mala jugada:

“Lo que hizo en La casa de los famosos fue quererme exponer públicamente para empinarme y ganarse un puesto, eso no se hace y nosotros lo cuidamos en el reality: cuando entró nadie lo quería”, expresó Poncho, quien acusó a Sergio de querer ventilar viejas rencillas cuando ambos supuestamente ya se habían reconciliado: