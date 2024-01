Poncho de Nigris admite que sí le advirtió a Wendy sobre intenciones de Sergio Mayer

Mientras Sergio Mayer niega que estuvo interesado en representar legalmente a Wendy Guevara una vez que la influencer salió de La casa de los famosos, es su compañero del programa, Poncho de Nigris, quien lo contradice públicamente.

Fue durante una entrevista que Poncho contó lo que verdaderamente ocurrió con Guevara: “Ella me pasó una carta y me preguntó si se la firmaba, pero yo la aconsejé, es que no entiendo a Sergio, con qué intención hace este tipo de cosas si no tiene la necesidad, o no sé si la tenga” .

El finalista de La casa de los famosos dice que desconoceel motivo por el que Mayer estuvo detrás de Wendy.

“Yo lo dije dentro del reality, que a Sergio no le firmaran nada, pero no lo dije directamente por él, es que a nadie le tenían que firmar nada”.

Según Poncho, cada quien es dueño de su libertad, su concepto, sus redes sociales. “Para qué vas a firmar un contrato que te mantendrá amarrado dos, tres años, al menos que sea una empresa grande, te den una exclusividad y te paguen una lana al mes”.