El pasado futbolero de Aldo de Nigris: siempre ganaba pero decidió retirarse por esta razón

El finalista de La Casa de los Famosos México parecía destinado a seguir los pasos de sus tíos Toiño y Aldo, que jugaron en Monterrey en primera división

October 04, 2025 • 
Alejandro Flores
Siempre ha salido campeón con sus equipos

Hay una jugada que define a Aldo de Nigris como futbolista.

El video está en su cuenta de Instagram y es de hace dos años, cuando jugó su último torneo semi profesional: el balón viene en el aire desde media cancha y Aldo la toma de espaldas a la portería. Hace una especie de chilena y remata hacia gol: el portero se lanza pero la pelota lo rebasa y cuando todo mundo piensa que el balón entrará a la portería, pega en el travesaño.

“Si lo hubiera metido, pido beca para la maestría y nos retiramos en ese momento”, escribió Aldo como mensaje junto con el video.

En realidad efectivamente esa fue la última vez que se metió a una cancha de manera oficial. Luego de eso ha jugado cascaritas con amigos, partidos con ex compañeros pero el futbol ya dejó de ser para él una profesión.
El apellido De Nigris tienes dos grandes insignias en la historia del futbol mexicano: Toño y Aldo. Ambos delanteros, igual que Aldo Tamez, quien ahora es finalista pero en La Casa de los Famosos México.

Aldo el Aquilitos De Nigris

Como futbolista le gustaba que le llamaran el “Aquilitos”. En 2022 llegó a ser campeón del Torneo Nacional Universitario con los Borregos del Tec, en una final en la que enfrentaron a Ciudad Juárez.

El Aquilitos en la selección de creadores

Para entonces ya el futbol no era su prioridad porque su faceta de influencer comenzaba a despuntar con el podcast con su tío Poncho de Nigris.

Cuando era niño, Aldo Tamez parecía destinado a seguir los pasos de sus tíos e incluso ingresó en las fuerzas básicas del Monterrey.

Su faceta de rayado

Hizo torneos extraordinarios y llegó a ser campeón con su equipo en 2019. Pero un año después se despidió el club.

“Hoy me despido a emprender nuevos proyectos y quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron, cuerpo técnico, utileros, cocineros, etc. Agradezco a Dios por los amigos que hice gracias al futbol”.

La transformación de Aldo futbolista en Aldo influencer

Lo que siguió para Aldo Tamez fue la universidad: entró al Tec de Monterrey, que fue donde todavía llegó a jugar con los Borregos y ganar aquel Torneo Nacional Universitario.
Era evidente, sin embargo, que su destino había cambiado: ese mismo año entró a Exatlón y después de eso las redes sociales se convirtieron en su profesión.

Así es como ahora se le conoce más en su faceta de habitante de La Casa de los Famosos, dejando los goles para las cascaritas ocasionales.

Aldo de Nigris
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
