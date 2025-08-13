Suscríbete
Pepe Suárez señala a Alexis Ayala de violento: “Estuvo casado con Karla Álvarez y la golpeaba”

El actor también fue pareja de la actriz, y asegura que ella misma le contó el maltrato el habitante de La Casa de los Famosos México 3.

August 12, 2025 • 
MrPepe Rivero
pepesuarez-alexisayala-karla-alvarez.jpg

Pepe Suárez señala a Alexis Ayala de golpear a Karla Álvarez

Instagram

Ser habitante de La Casa de los Famosos implica un reto durante el tiempo del encierro, no solo por lo que pueda pasar al interior, sino por el escrutinio desde el exterior.

Alexis Ayala es uno de los principales protagonistas del reality show desde hace unos días, ya sea por ser uno de los líderes del Cuarto Noche, conflictos con Ninel Conde o acusaciones desde el exterior, en pleno fin de semana donde cumplió 60 años (el sábado 9 de agosto).

Y es que luego de que Ninel Conde le reclamara al actor por sus formas de gritarle a Elaine Haro ‘quítate’, se abrió la puerta de los señalamientos. El domingo, en la segunda gala de posicionamientos, Alexis Ayala brilló por su temple al responder a cada uno de los participantes que lo querían fuera, y en redes sociales, su nombre se convirtió en tendencia.

En La Taquilla, de René Franco, sorprendieron las declaraciones de Pepe Suárez, nuevo colaborador del famoso programa. Él fue novio de la fallecida actriz Karla Álvarez, así que se mostró firme con sus declaraciones contra Alexis Ayala.

“Hay que acordarnos de algo: Hace muchos años, Alexis Ayala estuvo casado con Karla Álvarez y la golpeaba y eso se supo y estuvo muy feo”.

“No era el México actual donde podías levantar la voz, pero en esa época sí fue muy sonado que Karla Álvarez había sido golpeada por su marido y por eso se divorciaron. Que haya cambiado, bueno, es otra cosa”, dijo Pepe Suárez, quien durante años se fue a trabajar a Los Ángeles.

René Franco se sorprendió por las declaraciones de Pepe Suárez, quien se mostró firme:

“Yo fui novio de Karla Álvarez antes que Alexis, conmigo no se casó porque no acepté la propuesta. Pero la tuve yo en Los Angeles, de invitada, y me platicó”.

“Diría ‘supuesta y alegadamente’, pero no, porque lo viví en carne propia y ella me lo contó”.

“Yo puedo platicar lo que ella misma me contó”, dijo el actor y productor sobre las declaraciones que le hizo quien también fuera su pareja.

¿Cuándo fue el matrimonio de Alexis Ayala con Karla Álvarez?

Fue en 1994 cuando Alexis Ayala se casó con Karla Álvarez. Sin embargo, su matrimonio duró poco tiempo.

“Estuve casado muy poco tiempo, ocho meses, nuestro error fue llevar la pareja a dónde no debía ir, al altar. Nos gustábamos, nos llevábamos bien, tal vez pudo haber sido una relación de unos cuantos meses, unas cuantas saliditas, pero no para casarnos”, le dijo Alexis al Burro Van Rankin en una entrevista transmitida por el programa Hoy en 2019.

“Todas esas experiencias hacen que realmente pueda ser la persona que soy hoy. Respeto mucho el recuerdo que se puede tener de ella en todos los sentidos”, dijo el actor.

¿Quién fue Karla Álvarez?

Karla Álvarez era una actriz consentida de las telenovelas mexicanas. Brilló desde su juventud junto a Thalía en ‘María Mercedes’ y se consolidó en producciones como ‘La Mentira’.

Murió a los 41 años tras ser encontrada sin vida en su casa.

Univision publicó la causa de su muerte como una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con una neumonía viral. Esto de acuerdo con el acta de defunción firmada por el doctor José Luis Haro Rodríguez el 16 de noviembre de 2013.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
