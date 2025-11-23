Pepe Aguilar defiende a Ángela: “Ojalá las mexicanas dejen de fregarse entre sí”

“La verdad está bien chido”, se escucha que dice Pepe Aguilar en la oscuridad del palco de consolas durante el concierto de su hija Ángela.

El cantante tomó de la decisión de grabar y publicar dos videos para defender a la cantante y esposa de Christian Nodal. El primero de ellos fue mientras los tres comían en un restaurante de El Paso, Texas, ciudad en la que fue el concierto.

El otro fue ya durante el show: Pepe muestra el comienzo del show mientras hablar de temas variados pero relacionados siempre con los mensajes de odio que suele recibir su hija.

“Puro playback... no, no es cierto. Lo que es cantar en vivo señores”, dijo en tono de ironía.

Una de las críticas que más se han viralizado durante esta gira es que Ángela hace playback en algunas de las canciones. Pero Pepe demostró lo contrario en el video

“Que no les digan, que no les cuenten, ahí está la gente bonita en El Paso, Texas”, dijo luego.

Ese comentario hace referencia a otros mensajes de odio de personas en redes sociales que han asegurado que los foros donde se ha presentado están casi vacíos por la falta de venta de boletos.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre el hate a su hija?

Sin duda el comentario más mordaz y directo del cantante, fue en relación a la falta de sororidad entre mujeres, lo cual, desde su punto de vista, ha lastimado a Ángela desde que comenzó su relación con Nodal.

“Ojalá pronto las mexicanas dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco, está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”.

Ya encarrerado se atrevió a hacer un comentario de género. En el afán de defender a su hija señaló algo que, a su parecer, es irrefutable.

“En datos duros, la verdad es que en rede sociales los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres y está bien loco que México sea el país que más se acaba a sus compatriotas”

Al final del video, Pepe Aguilar volvió a notar lo bien que canta Ángela Aguilar en vivo y lo importante que es reflexionar sobre la tendencia del mexicano a criticar a los mexicanos exitosos.

