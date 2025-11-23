Suscríbete
Famosos

Pepe Aguilar defiende a Ángela: “Ojalá las mexicanas dejen de fregarse entre sí”

El cantante asistió, por primera vez como público, a un concierto de Ángela Aguilar

Noviembre 23, 2025 • 
Alejandro Flores
pepe aguilar (1).jpg

Papá e hija en El Paso, Texas

Instagram

“La verdad está bien chido”, se escucha que dice Pepe Aguilar en la oscuridad del palco de consolas durante el concierto de su hija Ángela.

El cantante tomó de la decisión de grabar y publicar dos videos para defender a la cantante y esposa de Christian Nodal. El primero de ellos fue mientras los tres comían en un restaurante de El Paso, Texas, ciudad en la que fue el concierto.
El otro fue ya durante el show: Pepe muestra el comienzo del show mientras hablar de temas variados pero relacionados siempre con los mensajes de odio que suele recibir su hija.

“Puro playback... no, no es cierto. Lo que es cantar en vivo señores”, dijo en tono de ironía.

Una de las críticas que más se han viralizado durante esta gira es que Ángela hace playback en algunas de las canciones. Pero Pepe demostró lo contrario en el video

“Que no les digan, que no les cuenten, ahí está la gente bonita en El Paso, Texas”, dijo luego.

Ese comentario hace referencia a otros mensajes de odio de personas en redes sociales que han asegurado que los foros donde se ha presentado están casi vacíos por la falta de venta de boletos.

Fátima Bosch en Miss Universo 2025
fatima-bosch-miss-universo-mexico-.jpg
Famosos
Fátima Bosch: Datos que debes conocer de la mexicana que GANÓ Miss Universo 2025
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-.jpg
Famosos
Miss Universo 2025: Todo sobre el final del certamen donde deslumbró la mexicana Fátima Bosch
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-universo---.jpg
Famosos
¿Qué pasó entre Fátima Bosch y organizador de Miss Universo? “Ninguna mujer merece ser insultada”
Noviembre 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima bosch (3).jpg
Famosos
Fátima Bosch tiene doble luto: lleva un moño negro y un pin en la banda de Miss México
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandra gumzna (1).jpg
Famosos
Fátima Bosch: Divulgan chat donde el presidente de Miss Universo pelea con un juez y lo llama “mafia”
Noviembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre el hate a su hija?

Sin duda el comentario más mordaz y directo del cantante, fue en relación a la falta de sororidad entre mujeres, lo cual, desde su punto de vista, ha lastimado a Ángela desde que comenzó su relación con Nodal.

“Ojalá pronto las mexicanas dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco, está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”.

Ya encarrerado se atrevió a hacer un comentario de género. En el afán de defender a su hija señaló algo que, a su parecer, es irrefutable.

“En datos duros, la verdad es que en rede sociales los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres y está bien loco que México sea el país que más se acaba a sus compatriotas”

Al final del video, Pepe Aguilar volvió a notar lo bien que canta Ángela Aguilar en vivo y lo importante que es reflexionar sobre la tendencia del mexicano a criticar a los mexicanos exitosos.

PEPE AGUILAR Ángela Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
alejandra gumzna.jpg
Famosos
¿Por qué ingresó Alejandra Guzmán al hospital? Su representante responde a rumores
Noviembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
emmanuel palomares adriana montes de oca.jpg
Famosos
Emmanuel Palomares utiliza sus técnicas de seducción en “Me caigo de risa”
Noviembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
shiky.jpg
Famosos
Shiky ya fue dado de alta y habla desde casa, tras librar terapia intensiva e intubación
Noviembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
fatima bosh.jpg
Famosos
¡Su mamá era igualita a Fátima Bosch! “Con razón ganó Miss Universo”
Noviembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
selena quintanilla (1).jpg
Series y Cine
Viudo de Selena Quintanilla se quiebra al recodar el día que la asesinaron
Chris Pérez aparece en el documental “Selena y Los Dinos”
Noviembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
silvia pinal virdiana alatristre.jpg
Telenovelas
Silvia Pinal: la única telenovela en la que pudo actuar con su hija Viridiana antes de morir
La Pinal había producido este melodrama para provocar el debut de su hija
Noviembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
veronica castro.jpg
Series y Cine
¿Cómo le hacía Verónica Castro para ir al Baby’O con Cristian Castro en brazos? “Dirán que estoy loca”
La actriz contó una historia desconocida sobre su afición al baile en la legendaria discoteca de Acapulco
Noviembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
anamarialavarado.jpg
Famosos
Ana María Alvarado recibe golpe bajo: la despiden de otro trabajo mientras espera liquidación de Maxine
Después de 36 años, la corrieron de Fórmula: “me rodearon de abogados para ponerme un cuatro”
Noviembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores