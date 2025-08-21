Suscríbete
Famosos

“Antes querían foto por ser Fernández... ahora por mis canciones”: Camila Fernández

Camila Fernández conquista los escenarios y el respeto del público: ya no es sólo “la hija de”, ahora sus canciones hablan por ella.

August 21, 2025 • 
Luz Meraz
Camila-Fernández.png

Camila lanzó el álbum “La Fernández”, el tercero en su trayectoria.

Instagram

Camila Fernández, nieta de Vicente e hija de Alejandro, estrena su álbum La Fernández, un trabajo que demuestra que su talento ha sido forjado con su propio esfuerzo, dejando atrás la etiqueta heredada por su familia para que su música sea valorada por su autenticidad y un sello propio.

Camila confiesa que al inicio su nombre abría puertas; “Cuando empecé, la gente se me acercaba y me decía: ‘Eres la hija de Alejandro’”, pero hoy el panorama cambió: “ahora me dicen: ‘Wow, Camila Fernández, me gusta tu canción Todo todo, me encanta tu canción Pudimos ser’”.

Ese reconocimiento a su música es lo que la llena de orgullo: “me llena el alma, es por mi trabajo, por el trabajo honesto que he hecho”.

La Fernández, con toda la fuerza femenina

El álbum La Fernández —su tercero después de Vulnerable (2022) y Camila Fernández (2023)—es un manifiesto de empoderamiento: diez canciones rancheras con letras actuales que tocan desde el despecho hasta la resiliencia femenina.

Incluye temas como “La Loca Era Yo”, símbolo de liberación tras el desamor; “Se Cancela La Llorada”, para cerrar el capítulo del dolor; y “Retumbando en el Cora”, una balada de amor tradicional con mariachi. Estas canciones ya fueron presentadas en vivo en el Lunario del Auditorio Nacional.

En entrevista con varios medios, la cantautora ha declarado que ve en este álbum como una metamorfosis. Busca hablarle a los jóvenes gracias a la letra, el arreglo, quería un sonido actual para que las nuevas generaciones tuvieran nuevamente al mariachi presente.

Marcando su propio camino

Camila no niega sus raíces, pero sí deja claro que su talento no es un regalo, sino fruto de su esfuerzo. Apuesta por canciones profundas que conectan con su experiencia como mujer contemporánea, esposa y madre.

Además, se convierte en una figura pionera en su familia: es la primera mujer en pararse frente al mariachi vestida de charra, un símbolo de cambio generacional que, confiesa, le aporta poder.

Camila Fernández ya no es la heredera de un apellido ilustre: es artista, voz y fuerza. La Fernández no solo es su nombre… es la declaración de que llegó para quedarte, con canciones que hablan por ella y que, más que romper el molde, lo está redefiniendo.

Camila Fernández
Luz Meraz
Redactora
