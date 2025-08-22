Suscríbete
Famosos

Divas en guerra: Las rivalidades de Thalía con Adela Noriega y Paulina Rubio en los 80s

Recordamos a tres estrellas y sus primeros escándalos juveniles.

August 21, 2025 • 
Grisel Vaca
thalia-adelanoriega.jpg

Thalía y Adela Noriega

La competencia entre las grandes estrellas era feroz.

Los años 80 en México no sólo estuvieron marcados por el auge del rock en español, los grandes melodramas y los éxitos radiales: también fue la década en la que las estrellas del espectáculo brillaban con tal intensidad que, a veces, se encandilaban entre ellas.

En un ecosistema dominado por Televisa, con telenovelas que paralizaban a la nación y discos que se vendían por millones, las mujeres del espectáculo se veían envueltas en una competencia feroz. Había espacio para pocas reinas, y muchas aspirantes con voz, talento, belleza... y hambre de estrellato.

Flans y Pandora en la música pop, Verónica Castro y Lucía Méndez en la televisión, Yuri, Daniela Romo y Lupita D’Alessio desde sus escenarios ... todas ellas tejían y destejían amistades y rivalidades con la misma pasión con la que interpretaban sus personajes y canciones. Las comparaciones eran inevitables y los egos, tan necesarios como peligrosos, campaban a sus anchas.

Te puede interesar:
cazzu--mexico.jpg
Famosos
Cazzu no está sola... Fans la respaldan ante el escándalo con Nodal: “Ella ha sido un ejemplo para todas”
August 21, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Abelito.png
Famosos
Abelito revela cómo perdió la audición de un oído: un incidente de niño que lo marca hoy
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
Lili-Estefan-Pique.png
Famosos
Piqué encara a Lili Estefan ‘¿Cuál es tu problema?’, le pide deje de hablar mal de Clara Chía
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
xava-drago--muerte.jpg
Famosos
Murió Xava Drago luego de haberse despedido de sus fans y fallido tratamiento contra el cáncer
August 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Thalía vs. Adela Noriega

En 1987, Thalía y Adela Noriega conquistaron al público como mejores amigas en la telenovela Quinceañera, pero tras bambalinas, su relación no fue tan armónica como parecía. Aunque en pantalla compartían confidencias y sueños adolescentes, fuera del set comenzaron a gestarse tensiones que con el tiempo derivarían en una rivalidad no confirmada, pero ampliamente comentada.

Tras el éxito de la novela, ambas tomaron caminos brillantes: Thalía se volvió un fenómeno global con su trilogía de las Marías y su carrera como cantante, mientras que Adela se posicionó como la favorita de los melodramas clásicos, con una presencia más discreta, pero igual de poderosa.

Thalía Vs. Paulina Rubio

@elreydelchocolate

@Thalia @Paulina Rubio #paulinarubio #thalia #timbiriche #malanochenoveronicacastro #veronicacastro #80s

♬ sonido original - Alberto S.

La rivalidad entre Thalía y Paulina Rubio comenzó cuando compartieron escenario en Timbiriche, una de las agrupaciones juveniles más emblemáticas de México. Ambas eran jóvenes, carismáticas y ambiciosas, lo que provocó una lucha constante por el protagonismo dentro del grupo.

Más allá de lo artístico, también surgieron tensiones personales: conflictos sentimentales, desacuerdos fuera del escenario e incluso la supuesta influencia de la madre de Thalía, quien, según Paulina, no aprobaba amistades que pudieran hacerle sombra a su hija.

Paulina Rubio Thalía Adela Noriega
Grisel Vaca
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Gussy-Angela.png
Famosos
¿Ex le dedica canción a Ángela Aguilar?: “Con los ojos que me miras” de Gussy Lau lleva mensaje
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
Principe-Harry-William.png
Famosos
La razón por la que el príncipe William no quiere a Harry de vuelta
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
Camila-Fernández.png
Famosos
“Antes querían foto por ser Fernández... ahora por mis canciones”: Camila Fernández
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
Yuya.png
Famosos
Yuya presume una entrevista que le hizo su hijo Mar. ¡Ternuritas!
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
¡La música está de luto!
Viral
Luto en Canal 22 por muerte de Huemanzin Rodríguez: “Con profunda tristeza te despedimos”
Descanse en paz.
August 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
galielea monitjo diseñadores vestido.jpg
Famosos
Galilea Montijo: El secreto debajo del vestido que uso en la tercera gala de eliminación
Los diseñadores Iván Gallegos y David Márquez nos cuentan en exclusiva cómo crearon este diseño
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
erika-buenfil-nicolas-.jpg
Famosos
Roban computadora de Nicolás en estacionamiento de Plaza Mítikah y Erika Buenfil acusa: “Nunca nos ayudaron”
Aunque el joven pudo rastrear el aparato electrónico, no pudieron recuperarlo.
August 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
elaine haro (3).jpg
Famosos
Elaine Haro confiesa que llegó a pesar 37 kilos: “engañaba a mis padres”
La habitante de La Casa de los Famosos contó que participación en Reto 4 Elementos le cambió la vida
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores