Divas en guerra: Las rivalidades de Thalía con Adela Noriega y Paulina Rubio en los 80s

La competencia entre las grandes estrellas era feroz.

Los años 80 en México no sólo estuvieron marcados por el auge del rock en español, los grandes melodramas y los éxitos radiales: también fue la década en la que las estrellas del espectáculo brillaban con tal intensidad que, a veces, se encandilaban entre ellas.

En un ecosistema dominado por Televisa, con telenovelas que paralizaban a la nación y discos que se vendían por millones, las mujeres del espectáculo se veían envueltas en una competencia feroz. Había espacio para pocas reinas, y muchas aspirantes con voz, talento, belleza... y hambre de estrellato.

Flans y Pandora en la música pop, Verónica Castro y Lucía Méndez en la televisión, Yuri, Daniela Romo y Lupita D’Alessio desde sus escenarios ... todas ellas tejían y destejían amistades y rivalidades con la misma pasión con la que interpretaban sus personajes y canciones. Las comparaciones eran inevitables y los egos, tan necesarios como peligrosos, campaban a sus anchas.

Thalía vs. Adela Noriega

En 1987, Thalía y Adela Noriega conquistaron al público como mejores amigas en la telenovela Quinceañera, pero tras bambalinas, su relación no fue tan armónica como parecía. Aunque en pantalla compartían confidencias y sueños adolescentes, fuera del set comenzaron a gestarse tensiones que con el tiempo derivarían en una rivalidad no confirmada, pero ampliamente comentada.

Tras el éxito de la novela, ambas tomaron caminos brillantes: Thalía se volvió un fenómeno global con su trilogía de las Marías y su carrera como cantante, mientras que Adela se posicionó como la favorita de los melodramas clásicos, con una presencia más discreta, pero igual de poderosa.

Thalía Vs. Paulina Rubio

La rivalidad entre Thalía y Paulina Rubio comenzó cuando compartieron escenario en Timbiriche, una de las agrupaciones juveniles más emblemáticas de México. Ambas eran jóvenes, carismáticas y ambiciosas, lo que provocó una lucha constante por el protagonismo dentro del grupo.

Más allá de lo artístico, también surgieron tensiones personales: conflictos sentimentales, desacuerdos fuera del escenario e incluso la supuesta influencia de la madre de Thalía, quien, según Paulina, no aprobaba amistades que pudieran hacerle sombra a su hija.