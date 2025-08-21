Murió Xava Drago luego de haberse despedido de sus fans y fallido tratamiento contra el cáncer

Xavo Drago se había dado por vencido ante la enfermedad que padecía y se había despedido. Hoy, 21 de agosto, se confirmó su muerte.

Pese a que sus fans le pedían que mantuviera la fe, finalmente el vocalista de Coda perdió la batalla tras ser diagnosticado con cáncer gástrico en 2024.

Una publicación en su cuenta de Instagram confirmó la triste noticia.

A nombre de la familia Aguilar Hurtado: su padre, sus hermanas, sus hijas, sus sobrinos, su cuñado y Ela agradecemos de corazón todo el amor, apoyo y bendiciones que Xava recibió a lo largo de su vida. Nos deja un vacío enorme…. Eternamente Xava Drago. Muchas gracias, Paloma Aguilar Hurtado

¿Quién fue Xava Drago?

Era onocido por su poderosa voz y energía en el escenario. Xava Drago se convirtió en una figura clave del rock mexicano durante la década de los 90. S

u ascenso a la fama llegó como vocalista de CODA, banda que marcó época con himnos como “Aún”, “Tócame” y “Veinte para las doce”. Su estilo combinó el hard rock con baladas profundas, para ganarse el cariño de generaciones enteras.

A lo largo de su carrera, colaboró con figuras internacionales como Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Sammy Hagar (Van Halen) y la banda Nickelback, lo que le posicionó como uno de los vocalistas más versátiles y respetados de México. También exploró caminos como solista, donde destacó con el álbum “Quinto Sol”. Su paso por “La Voz México” en 2014 causó polémica, ya que ningún juez giró la silla al escuchar su interpretación de Aún, a pesar de su trayectoria.