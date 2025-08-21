La razón por la que el príncipe William no quiere a Harry de vuelta

El distanciamiento entre el príncipe William y su hermano Harry se vuelve cada vez más profundo.

Según analistas reales, el rechazo de William a reconciliarse no se trata sólo de diferencias personales, sino de una desconfianza profunda hacia Meghan Markle ,que ha envenenado el vínculo entre los hermanos.

La desconfianza hacia Meghan, la causa del distanciamiento

Expertos reales como Hilary Fordwich aseguran que la raíz del distanciamiento radica en la “persistente falta de confianza” que la familia tiene hacia Meghan Markle. Temen que cualquier diálogo privado pueda volverse exposición mediática o negocio monetizado. Además, cuestionan su sentido de responsabilidad hacia la institución monárquica y el público británico.

Ingrid Seward, editora en jefe de la revista Majesty y una de las escritoras/ biógrafas más destacadas y respetadas sobre la familia real británica, refuerza esta postura al afirmar que Meghan generó conflictos dentro de la realeza, dañó las relaciones, y que muchos monárquicos la consideran una figura perjudicial. Por estos motivos, una reconciliación sin cambios concretos parece improbable.

Intentos fallidos de acercamiento

Pese a que Harry ha enviado señales de paz, como ofrecer su agenda pública para evitar coincidencias protocolarias, reportes indican que William ha ignorado estos gestos, manteniéndose firme en su postura.

Expertos como Robert Lacey, historiador y biógrafo británico, autor de una serie de biografías que han sido best-sellers, incluyendo una sobre la reina Isabel II, coinciden: cualquier reconciliación exigirá un gesto significativo de humildad por parte de Harry, posiblemente incluso una disculpa pública. Por ahora, William se mantiene al margen de los llamados a la reconciliación impulsados por su padre, el rey Carlos III.

Sin comunicación fluida: William y Harry apenas han llegado a hablar desde el fallecimiento de la reina Isabel II, hace casi tres años. Aunque Harry hizo intentos de reconexión, William los habría ignorado.

Y es que, tras la entrevista de Harry con la BBC, William decidió “terminar” cualquier vínculo: no quiere hablar de su hermano ni abordar la situación.¿Podrán reconciliarse algún día?