Abelito revela cómo perdió la audición de un oído: un incidente de niño que lo marca hoy

Abelito, el carismático influencer de Zacatecas, sorprendió a sus compañeros (y a la audiencia) al confesar que padece pérdida auditiva en uno de sus oídos, un problema que descubrió hasta años después de ocurrido el incidente en su infancia.

Y es que. dentro de La Casa de los Famosos México, Abelito compartió un pasaje poco conocido de su historia personal: perdió considerablemente la audición de un oído cuando era niño, pero no fue consciente hasta que se sometió a estudios médicos. Contó que el tímpano ya había cicatrizado, lo que impidió reconocer el daño en su momento.

¿Qué le pasó a Abelito en el oído?

La revelación inició cuando Dalílah Polanco comentó que ella se había quedado sorda por la fiebre que le dio cuando tuvo paperas de niña, ante la confesión, Abelito narró su historia:

“¿Tú por la fiebre? A mí se me reventó un oído. De niño a mí se me reventó un oído. Aquí (señalando su oído izquierdo) tengo menos .002 de audición. Pero no es tanto, tanto, porque cuando me hicieron estudios me revisaron y tenía una cicatriz en el tímpano y se ve cómo se curó solo”.

El influencer explicó que en los estudios se ve cómo está la línea de la cicatriz: “Como si se hubiera pegado. Y me hicieron los sonidos de audio. Duré como media hora en una cabina escuchando cosas y ahí fue cuando me sacaron eso de que tengo menos .002”

El creador de contenido contó que nunca identificó el momento exacto en el que se lesionó el oído, pero los médicos determinaron que fue en su niñez. A pesar de la dificultad, ha aprendido a vivir con ello.

De las redes al reality: una voz sincera

Originario de Zacatecas y con formación en Economía, Abelito encontró su verdadero talento en las redes sociales, destacando por su humor durante la pandemia. Su participación en conciertos con figuras como Marca Registrada y su trabajo como presentador en eventos musicales lo catapultaron al mundo del entretenimiento y ahora a La Casa de los Famosos.

Esa revelación convierte a Abelito en más que un influencer divertido: un hombre que afronta su realidad como venga. Siempre superándose y adaptándose a las circunstancias.