Suscríbete
Famosos

Abelito revela cómo perdió la audición de un oído: un incidente de niño que lo marca hoy

El influencer habló en La Casa de los Famosos sobre la pérdida auditiva que marcó su vida desde niño.

August 21, 2025 • 
Luz Meraz
Abelito.png

Abelito es uno de los favoritos en La Casa de los Famosos México.

Instagram

Abelito, el carismático influencer de Zacatecas, sorprendió a sus compañeros (y a la audiencia) al confesar que padece pérdida auditiva en uno de sus oídos, un problema que descubrió hasta años después de ocurrido el incidente en su infancia.

Y es que. dentro de La Casa de los Famosos México, Abelito compartió un pasaje poco conocido de su historia personal: perdió considerablemente la audición de un oído cuando era niño, pero no fue consciente hasta que se sometió a estudios médicos. Contó que el tímpano ya había cicatrizado, lo que impidió reconocer el daño en su momento.

¿Qué le pasó a Abelito en el oído?

La revelación inició cuando Dalílah Polanco comentó que ella se había quedado sorda por la fiebre que le dio cuando tuvo paperas de niña, ante la confesión, Abelito narró su historia:

“¿Tú por la fiebre? A mí se me reventó un oído. De niño a mí se me reventó un oído. Aquí (señalando su oído izquierdo) tengo menos .002 de audición. Pero no es tanto, tanto, porque cuando me hicieron estudios me revisaron y tenía una cicatriz en el tímpano y se ve cómo se curó solo”.

El influencer explicó que en los estudios se ve cómo está la línea de la cicatriz: “Como si se hubiera pegado. Y me hicieron los sonidos de audio. Duré como media hora en una cabina escuchando cosas y ahí fue cuando me sacaron eso de que tengo menos .002”

El creador de contenido contó que nunca identificó el momento exacto en el que se lesionó el oído, pero los médicos determinaron que fue en su niñez. A pesar de la dificultad, ha aprendido a vivir con ello.

@dafne0465

Esos zapatitos todo que ver 🤭🤩 @Abel Saenz R. @La Casa de los Famosos México #abelito #lacasadelosfamososmx #casadelosfamososmexico #fypシ゚ #arabe

♬ sonido original - dafne0465

De las redes al reality: una voz sincera

Originario de Zacatecas y con formación en Economía, Abelito encontró su verdadero talento en las redes sociales, destacando por su humor durante la pandemia. Su participación en conciertos con figuras como Marca Registrada y su trabajo como presentador en eventos musicales lo catapultaron al mundo del entretenimiento y ahora a La Casa de los Famosos.

Esa revelación convierte a Abelito en más que un influencer divertido: un hombre que afronta su realidad como venga. Siempre superándose y adaptándose a las circunstancias.

Leé más
La Casa de los Famosos Méxicos 2
Famosos
Quiénes son los sentenciados a expulsión en la octava semana de La Casa de los Famosos México
September 11, 2024
 · 
Otto Rojas
nominados casa famosos reacciones
Famosos
¡Fuerte! Así reaccionaron los nominados de la octava semana en La Casa de los Famosos México
September 11, 2024
 · 
Andrea Ávila
la casa de los famosos méxico 2024
Famosos
Así van las votaciones para el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México
September 14, 2024
 · 
Otto Rojas
Kristina Joksimovic fue asesinada por su esposo.jpg
Viral
Conmoción por la trágica muerte de una aspirante a Miss Suiza: su marido la hizo puré en una licuadora
September 12, 2024
 · 
Judith Martínez

Abelito
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
xava-drago--muerte.jpg
Famosos
Murió Xava Drago luego de haberse despedido de sus fans y fallido tratamiento contra el cáncer
August 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Yuya.png
Famosos
Yuya presume una entrevista que le hizo su hijo Mar. ¡Ternuritas!
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
galielea monitjo diseñadores vestido.jpg
Famosos
Galilea Montijo: El secreto debajo del vestido que uso en la tercera gala de eliminación
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
erika-buenfil-nicolas-.jpg
Famosos
Roban computadora de Nicolás en estacionamiento de Plaza Mítikah y Erika Buenfil acusa: “Nunca nos ayudaron”
August 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
elaine haro (3).jpg
Famosos
Elaine Haro confiesa que llegó a pesar 37 kilos: “engañaba a mis padres”
La habitante de La Casa de los Famosos contó que participación en Reto 4 Elementos le cambió la vida
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
casa de los famosos cuarta nominación (1).jpg
Famosos
Cuarta nominación en La Casa de los Famosos México: estos son los nominados
Con nuevas reglas, los habitantes de la Casa tuvieron que ser muy cuidadosos al repartir sus votos
August 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
Sandarti y Zerboni.jpg
Famosos
Héctor Sandarti hace llorar a Salvador Zerboni: “Llegó tu hora y me da coraje”
La eliminación de Sandarti en Top Chef VIP ha sido la más emotiva en lo que va de la temporada
August 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
Ninel-Conde-Prediccion.png
Famosos
Daddy Yankee cambia de nombre para no dar regalías a su ex, quien retiró ¡100 mdd sin autorización!
El rey del reguetón vuelve, pero ya no con el mismo nombre, ahora se llamará DY.
August 20, 2025
 · 
Luz Meraz