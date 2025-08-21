¿Ex le dedica canción a Ángela Aguilar?: “Con los ojos que me miras” de Gussy Lau lleva mensaje

Gussy Lau, ex de Ángela Aguilar, estrena Con los ojos que me miras, una canción cargada de emoción que despierta dudas entre sus seguidores.

¿Es una dedicatoria velada (o no tanto) a la cantante de la Dinastía Aguilar?

Una letra que enciende rumores

Gussy Lau compartió un adelanto del tema en TikTok e Instagram, con la invitación: “Etiqueten al artista con el que creen que se escucharía perra la canción”

La letra incluye fragmentos como:

“Qué ironía que tus labios sean ajenos cuando mucho tiempo vivieron aquí” y “No es pecado porque tú eras mía y él sabía que podías regresar”, que han generado especulaciones sobre si están dirigidos a Ángela Aguilar.

En redes, fans han reaccionado con frases tan contundentes como: “¿Por qué si la amabas tanto no peleaste por su amor?” y “Ella regresará porque es a ti a quien realmente ama”.

Un pasado polémico

La relación entre Gussy Lau y Ángela Aguilar fue objeto de atención mediática en 2022 tras filtrarse fotografías íntimas de ambos. Se supo que la ruptura fue influenciada por Pepe Aguilar, lo que añadía tensión al romance

Desde entonces, y sin declaraciones oficiales, el tema emocional que Gussy presentó ahora hace pensar a muchos que aún quedan cuentas que saldar.

Gussy Lau vuelve a colarse en la farándula mexicana con Con los ojos que me miras y el recuerdo de Ángela Aguilar, que justo está en medio del escándalo desde hace meses.. No ha confirmado nada oficialmente, pero ya logró que todos hablen… ¿Será esta canción su manera de cerrar (o reabrir) ese ciclo?