Paulina Mercado reaparece tras operación de un tumor en la cabeza

La operación estaba prevista que durara entre 4 y 5 horas, pero duró menos tiempo.

Paulina Mercado, de 51 años, reapareció en redes desde el hospital con su novio, Juan Soler, de 57 años, luego de haber sido intervenida quirúrgicamente para extirparle un tumor que le detectaron en el cerebro.

Las muestras de afecto no se han hecho esperar de parte de sus amigos y compañeros del medio artístico como Lambda García, Martha Figueroa, Alexis Ayala y Lorena Meritano, entre otros.

“La operación fue todo un éxito, fue muy sencillo saca el tumorcito, no me raparon, tengo aquí unas grapitas, pero todo está fantástico. Me siento supercontenta y agradecida, y con ganas de devorarme la vida. Agradecida de estar con este ser de luz (Juan Soler) que se ha portado impresionante conmigo”, expresó la conductora.

Más tarde, la presentadora habló con sus compañeros del programa ‘Sale el sol’, para compartir cómo se siente tras la delicada operación que le realizaron.

“Los extraño mucho familia. El doctor se tardó más en hacerme trensitas en el pelo que en sacar el tumor (risas). Afortunadamente ya salió todo, sólo tengo agradecimiento profundo. En terapia intensiva estaba toda droguín, dopada, me ha costado un poco de trabajo caminar, me duele un poquito la cabeza, la verdad de los males el mejor, echándole muchas ganas”.

Respecto a su recuperación, Paulina Mercado comentó que “parece que este viernes voy a casa, tengo que estar en reposo absoluto, no puedo hacer ejercicio, tomar té y verlos por televisión... La operación se supone que iba a durar entre 4 y 5 horas y duró 35 minutos”.

EN VIVO Paulina Mercado [@MercadoPaulina], REVELA cómo se encuentra tras quitarle un TUMOR de la cabeza.#PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol 🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/i3TiV3FyaK — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) December 13, 2023

