Suscríbete
Famosos

Javi, el ganador de Pequeños Gigantes, pide ayuda para reencontrarse con Galilea Montijo

“La extraño mucho”, publicó Javier Ruiz, quien ahora es un creador de contenido en redes sociales

August 21, 2025 • 
Alejandro Flores
javi galilea monitjo.jpg

Javier Ruiz ganó la primera temporada del programa

Televisa

Javi y Galilea Montijo formaron una dupla cómica de alto impacto en la televisión dominical con el programa “Pequeños Gigantes” hace poco más de una década.

En ese tiempo (2012), Javi fue uno de los niños concursantes del programa y su humor espontáneo hizo química con la conducción desenfadada de Gali en ese show.
"¿Qué es una partera?”, preguntaba por ejemplo Galilea en su papel de conductora seria. Javi apretaba el botón para responder: “Una señora que agarra un cuchillo y le abre la panza a la mujer embarazada para que nazca el bebé”.
La certera ingenuidad de las respuestas de Javi fueron el sello de su humor durante esa época.
Ahora, javier Ruiz es un creador de contenido enfocado sobre todo en parodias humorísticas de tendencias y programas de televisión. Tiene una imitación de Shark Tank, una sátira sobre el Chicharito Hernández y otra sobre Alex Syntek.
Y en ese sentido, ha publicado un video con los argumentos por las cuales él sí debería estar en La Casa de los Famosos.

“Número 1. Soy el ganador de Los Pequeños Gigantes temporada 1, y desde los 5 años he dado muy buen contenido”

Javi menciona, siempre en tono de humor, que si la mayor crítica a La Casa de los Famosos es que hay personajes con muy pocos seguidores y que no son tan populares, pues que “mejor ya métanme a mí”.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
mariana-botas--llora-.jpg
Famosos
Mariana Botas se quiebra y llora en La Casa de los Famosos México... ¿para ser vista por la cámara?
Una imagen la muestra al pendiente de la cámara.
August 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
¿Aldo, Elaine o Abelito? Ninel Conde destapa quién será el ganador de La Casa de los Famosos México
August 18, 2025
Famosos
Galilea Montijo impacta con su vestido de la tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos
August 17, 2025
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
August 07, 2025

Javi extraña a Gali

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Javi mostró su trofeo de ganador de Pequeños Gigantes así como el vestuario que usó cuando cantó con la Banda el Recodo en ese mismo programa.
Mencionó que otra razón para que lo metan a La Casa de los Famosos es que es un fan y lo demostró cuando le compuso un corrido a Wendy Guevara.

“Hasta me invitaron a Televisa para cantarlo en "¡Cuéntanelo ya!”. El problema es que ese día no vi a Gali... la busque y la busque pero no estaba por ningún lado”.

Javi pidió a sus seguidores que etiqueten a Televisa en su video porque, por encima de una posible invitación para el reality show, lo que él quiere es reunirse con Galilea Montijo.

galilea y javi.png

Galilea y Javi hace 13 años

Instagram

“Extraño a Gali,mi “mami” Galilea; creo que un reencuentro sería icónico, un encuentro entre los dos

Galilea Montijo Pequeños Gigantes
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Gussy-Angela.png
Famosos
¿Ex le dedica canción a Ángela Aguilar?: “Con los ojos que me miras” de Gussy Lau lleva mensaje
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
Principe-Harry-William.png
Famosos
La razón por la que el príncipe William no quiere a Harry de vuelta
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
Camila-Fernández.png
Famosos
“Antes querían foto por ser Fernández... ahora por mis canciones”: Camila Fernández
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
xava-drago--muerte.jpg
Famosos
Murió Xava Drago luego de haberse despedido de sus fans y fallido tratamiento contra el cáncer
August 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Yuya.png
Famosos
Yuya presume una entrevista que le hizo su hijo Mar. ¡Ternuritas!
El momento se volvió viral en TikTok y otras plataformas por ser auténtico y espontáneo.
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
galielea monitjo diseñadores vestido.jpg
Famosos
Galilea Montijo: El secreto debajo del vestido que uso en la tercera gala de eliminación
Los diseñadores Iván Gallegos y David Márquez nos cuentan en exclusiva cómo crearon este diseño
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
erika-buenfil-nicolas-.jpg
Famosos
Roban computadora de Nicolás en estacionamiento de Plaza Mítikah y Erika Buenfil acusa: “Nunca nos ayudaron”
Aunque el joven pudo rastrear el aparato electrónico, no pudieron recuperarlo.
August 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
elaine haro (3).jpg
Famosos
Elaine Haro confiesa que llegó a pesar 37 kilos: “engañaba a mis padres”
La habitante de La Casa de los Famosos contó que participación en Reto 4 Elementos le cambió la vida
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores