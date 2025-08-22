Javi, el ganador de Pequeños Gigantes, pide ayuda para reencontrarse con Galilea Montijo

Javi y Galilea Montijo formaron una dupla cómica de alto impacto en la televisión dominical con el programa “Pequeños Gigantes” hace poco más de una década.

En ese tiempo (2012), Javi fue uno de los niños concursantes del programa y su humor espontáneo hizo química con la conducción desenfadada de Gali en ese show.

"¿Qué es una partera?”, preguntaba por ejemplo Galilea en su papel de conductora seria. Javi apretaba el botón para responder: “Una señora que agarra un cuchillo y le abre la panza a la mujer embarazada para que nazca el bebé”.

La certera ingenuidad de las respuestas de Javi fueron el sello de su humor durante esa época.

Ahora, javier Ruiz es un creador de contenido enfocado sobre todo en parodias humorísticas de tendencias y programas de televisión. Tiene una imitación de Shark Tank, una sátira sobre el Chicharito Hernández y otra sobre Alex Syntek.

Y en ese sentido, ha publicado un video con los argumentos por las cuales él sí debería estar en La Casa de los Famosos.

“Número 1. Soy el ganador de Los Pequeños Gigantes temporada 1, y desde los 5 años he dado muy buen contenido”

Javi menciona, siempre en tono de humor, que si la mayor crítica a La Casa de los Famosos es que hay personajes con muy pocos seguidores y que no son tan populares, pues que “mejor ya métanme a mí”.

Javi extraña a Gali

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Javi mostró su trofeo de ganador de Pequeños Gigantes así como el vestuario que usó cuando cantó con la Banda el Recodo en ese mismo programa.

Mencionó que otra razón para que lo metan a La Casa de los Famosos es que es un fan y lo demostró cuando le compuso un corrido a Wendy Guevara.

“Hasta me invitaron a Televisa para cantarlo en "¡Cuéntanelo ya!”. El problema es que ese día no vi a Gali... la busque y la busque pero no estaba por ningún lado”.

Javi pidió a sus seguidores que etiqueten a Televisa en su video porque, por encima de una posible invitación para el reality show, lo que él quiere es reunirse con Galilea Montijo.

Galilea y Javi hace 13 años Instagram