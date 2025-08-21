Suscríbete
Cazzu no está sola... Fans la respaldan ante el escándalo con Nodal: “Ella ha sido un ejemplo para todas”

Fans de la argentina la defienden a capa y espada.

August 21, 2025 • 
María de Jesús Candedo
cazzu--mexico.jpg

Cazzu en México

Cazzu se ha convertido en una de las figuras más influyentes del trap y el reguetón latino en el mundo.

Con una propuesta artística que fusiona ritmos urbanos, letras honestas y una estética personal inconfundible, logró abrirse camino en un género históricamente dominado por hombres, posicionándose como referente internacional.

Sus temas, desde Maldade$hasta Nena trampa y Latinaje, no sólo consolidaron su estilo, sino que ampliaron las fronteras del trap incorporando sonidos como cumbia, balada y corridos tumbados, ganándose el respeto de colegas y una base de fans diversa en toda América Latina, es por eso que sería injusto justificar su éxito por sólo ser ex de Nodal.

Como mujer, Cazzu ha defendido de forma consistente el derecho a la expresión femenina sin censura, usando sus letras y su imagen para romper estereotipos de género y cuestionar el machismo dentro de la industria musical. Con su libro Perreo, también ha tratado de sacudir la industria, dando un paso más allá al reflexionar sobre el papel de la mujer en el reguetón y en la música en sí, reivindicando la sexualidad y el perreo como actos de libertad y empoderamiento. Su voz trasciende lo musical y son sus fans quienes la defienden en exclusiva para TVyNovelas.

ANA: “CUANDO HA LEVANTADO LA VOZ LO HA HECHO DE UNA MANERA MUY BONITA”

Cazzu es como esta mujer fuerte que no se vence, ¿qué le aprendiste?
Exactamente, y con su libro lo confirma. Las mujeres hemos sido juzgadas por mucho tiempo, sin embargo, creo que cuando ella ha levantado la voz lo ha hecho de una manera muy bonita, y eso es lo que reconocen muchos. Los fans la queremos muchísimo. En mi caso, cuando estoy triste, enojada, frustrada... al escuchar sus canciones, es como si volviera a renacer.

¿Qué opinas de los cuestionamientos de la prensa a Cazzu?
Hay preguntas que son muy fuertes para ella y considero que hay que tener tacto. Sin embargo, ella lo toma de la mejor manera y creo que es un ejemplo claro de que es muy fuerte y resiliente.

Si pudieras hablar con Cazzu, ¿qué le dirías?
Que ha inspirado a un millón de mujeres y a todas las personas que la han conocido a lo largo de su carrera.

ALISSON “ELLA ES LA QUE TIENE A INTI Y SIEMPRE VA A VELAR POR SU BIENESTAR”

¿Consideras que está bien preguntarle a Cazzu sobre Nodal?
Pues creo que sí. Algunas cosas sí se necesitaban preguntarle, porque siempre hay dudas, no sólo sobre el bienestar de ella, sino también el de su hija.

¿Que su hija sea mexicana es importante para los fans?
Sí, yo creo que sí, porque tener raíces mexicanas es como una conexión aquí. Siempre recibiremos a Inti y a ella con el amor que se merecen.

¿Crees que los medios hemos sido injustos con ella?
De cierta manera, sí. A veces siento que no deberían hacerle preguntas que quizá no son para ella. Si son preguntas sobre la convivencia con su hija, deberían ser más bien dirigidas a la otra persona.

¿Deberíamos preguntarle a Nodal?
Sí, sí, porque, al final, ella es la que tiene a Inti, y yo creo que siempre va a velar por su bienestar, sea como sea. Y yo la conozco.

MARÍA: “A MÍ TAMBIÉN ME HA TOCADO SER MADRE SOLTERA Y SACAR ADELANTE A UN NIÑO”

¿Consideras que la prensa ha preguntado algo que sea irrespetuoso para los fans?
Pues no me parece irrespetuoso hacia los fans, tal vez hacia ella.

¿Crees que se le pregunta mucho sobre la situación con Ángela y Christian?
Eso creo que está muy mal, no sólo para ella, sino para todas las mujeres en general.

Su libro Perreo, ¿qué te deja?
Me veo un poco reflejada en su caso, porque, al igual que ella, soy mamá. Entonces, efectivamente, a mí también me ha tocado ser madre soltera, sacar adelante a un niño, y no es un trabajo fácil: ser mamá, cantante, trabajadora... Cuando eres mujer, cumples muchos roles.

¿Qué le dirías si la tuvieras de frente?
Que es mi inspiración, porque cuesta trabajo aprender a soltar las cosas y dejar de ser rencorosa. Yo lo vivo con el papá de mi hijo; antes pensaba: '¡Ay, te odio!’, pero ahora he aprendido a dejarlo ir. Al final, fue su decisión, y debo respetarlo.

Cazzu

