Piqué encara a Lili Estefan ‘¿Cuál es tu problema?’, le pide deje de hablar mal de Clara Chía

Gerard Piqué no aguantó más: encaró a Lili Estefan, conductora de El Gordo y La Flaca, afuera de un hotel y le exigió que, tanto ella como Raúl “El Gordo” de Molina, dejen de hablar mal de Clara Chía, su actual pareja.

En medio de la presentación de la película Freaky friday 2, frente al hotel Four Seasons, Lili Estefan relató que se topó con Piqué, a quien inesperadamente se acercó y ella saludó con tranquilidad.

Sin embargo, el catalán no tardó en confrontarla: “Flaca, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu problema y el de tu show conmigo, por qué esta obsesión que han tenido a lo largo de estos años”.

Contrario a lo que dicen algunos medios, Lili “La Flaca” Estefan aclaró que a pesar del acercamiento y de que estaba reclamando, el exfutbolista no fue rudo, por el contrario, mantuvo una actitud respetuosa. Ella respondió de manera clara: “No te queremos ni te odiamos, simplemente nadie te está haciendo la vida imposible”

Con estas palabras Lili trató de explicarle que no había ningún conflicto personal con él ni con Clara Chía, quien según Lili no se bajó del vehículo y se mostró visiblemente molesta.

Desde su separación con Shakira, el programa El Gordo y La Flaca han dado seguimiento a la relación de Piqué con Clara Chía, principalmente a través del paparazzi Jordi Martin, situación que ha provocado roces entre ambas partes.

Sale en defensa de Clara Chía

Piqué fue enfático: está harto del acoso mediático hacia Clara Chía. Señaló que ya basta de estar hablando de su relación y mencionó que hay antecedentes graves como el juicio por acoso que enfrentó su paparazzi, Jordi Martin, y el daño psicológico que supuestamente causó a Clara Chía, hecho por el que fue condenado y tuvo que pagar una compensación.

Gerard Piqué dejó claro que la paciencia llegó a su fin: su presencia junto a Clara Chía no es motivo de espectáculo, dice él. Si los medios siguen golpeando, asegura que él seguirá dando la cara… y parando cámaras.