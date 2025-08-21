Yuya presume una entrevista que le hizo su hijo Mar. ¡Ternuritas!

La influencer y empresaria mexicana Yuya conquistó de nuevo a millones de seguidores al compartir un video inolvidable y muy tierno: su hijo Mar se convirtió en su mini entrevistador, logrando un clip tan genuino y adorable que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Y es que Yuya subió a sus historias un video en el que su pequeño se lanza con una introducción improvisada:

Mar empieza: “A ver voy a grabar un video y te voy a hacer una entrevista. A ver, ¿cómo te llamas?”

Yuya: “Me llamo Mariand”

Mar: "¿Y cómo es tu apellido?”

Yuya: “Castrejón Castañeda”

Mar: "¿Y qué producto haces?”

Yuya: “Hago labiales, cremas, sombras”

Mar: "¡Qué bien! ¿Y para el cabello?”

Yuya: “Shampoo, acondicionadores

@yuyacst Les comparto la primera parte de la entrevista que me hicieron el día de ayer. Gracias al entrevistador y productor Mar, me sentí muy cómoda durante toda la charla. ♬ sonido original - yuyacst

En una segunda parte del video, Mar continúa explicando: “Miren ella hace muchos productos, maquillaje y hace preguntas así. Di, hola”.

Entre risas y mucha ternura, Yuya respondió con calma y dulzura: “Soy la mamá de Mar, me gusta bailar, me gusta escuchar música”.

Cuando Mar quiso saber para qué usa la música, Yuya lo desarmó con una frase sincera:

“Para estar feliz, para acompañarme y para bailar”.

“¡Muy bien!”, dijo Mar, y luego movió la cámara para mostrar sus cosas.

@yuyacst Segunda y última parte de esta entrevista tan interesante. Gracias nuevamente Mar por la invitación y a ustedes por ver. ♬ sonido original - yuyacst

Los videos derritieron las redes sociales

Como era de esperarse, el momento explotó en TikTok, X y demás plataformas, con comentarios que iban desde “me morí de amor” hasta “estas son las historias más bellas de la vida”.

En otra parte del video, el niño incluso mostró algunos de sus juguetes mientras los describía con entusiasmo, lo que terminó de sellar la viralidad del clip.

La forma en que Yuya combina su faceta de empresaria y creadora de belleza con la de mamá conectó directamente con su público.

Además, estos micro-momentos se convirtieron en macro-impactos: una prueba de que la espontaneidad puede más que cualquier campaña planificada.