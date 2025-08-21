Suscríbete
Famosos

Yuya presume una entrevista que le hizo su hijo Mar. ¡Ternuritas!

El momento se volvió viral en TikTok y otras plataformas por ser auténtico y espontáneo.

August 21, 2025 • 
Luz Meraz
Yuya.png

El video más tierno que verás hoy. ¡Cosa!

TikTok

La influencer y empresaria mexicana Yuya conquistó de nuevo a millones de seguidores al compartir un video inolvidable y muy tierno: su hijo Mar se convirtió en su mini entrevistador, logrando un clip tan genuino y adorable que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Y es que Yuya subió a sus historias un video en el que su pequeño se lanza con una introducción improvisada:

Mar empieza: “A ver voy a grabar un video y te voy a hacer una entrevista. A ver, ¿cómo te llamas?”
Yuya: “Me llamo Mariand”
Mar: "¿Y cómo es tu apellido?”
Yuya: “Castrejón Castañeda”
Mar: "¿Y qué producto haces?”
Yuya: “Hago labiales, cremas, sombras”
Mar: "¡Qué bien! ¿Y para el cabello?”
Yuya: “Shampoo, acondicionadores

@yuyacst

Les comparto la primera parte de la entrevista que me hicieron el día de ayer. Gracias al entrevistador y productor Mar, me sentí muy cómoda durante toda la charla.

♬ sonido original - yuyacst

En una segunda parte del video, Mar continúa explicando: “Miren ella hace muchos productos, maquillaje y hace preguntas así. Di, hola”.

Entre risas y mucha ternura, Yuya respondió con calma y dulzura: “Soy la mamá de Mar, me gusta bailar, me gusta escuchar música”.

Cuando Mar quiso saber para qué usa la música, Yuya lo desarmó con una frase sincera:

“Para estar feliz, para acompañarme y para bailar”.

“¡Muy bien!”, dijo Mar, y luego movió la cámara para mostrar sus cosas.

@yuyacst

Segunda y última parte de esta entrevista tan interesante. Gracias nuevamente Mar por la invitación y a ustedes por ver.

♬ sonido original - yuyacst

Los videos derritieron las redes sociales

Como era de esperarse, el momento explotó en TikTok, X y demás plataformas, con comentarios que iban desde “me morí de amor” hasta “estas son las historias más bellas de la vida”.

En otra parte del video, el niño incluso mostró algunos de sus juguetes mientras los describía con entusiasmo, lo que terminó de sellar la viralidad del clip.

La forma en que Yuya combina su faceta de empresaria y creadora de belleza con la de mamá conectó directamente con su público.

Además, estos micro-momentos se convirtieron en macro-impactos: una prueba de que la espontaneidad puede más que cualquier campaña planificada.

Te puede interesar:
facundo-aaron-.jpg
Famosos
Facundo no soportaba a Aarón Mercury y ahora comparten suite: “No debería estar en este mundo”
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Es oficial: ¡Ana Layevska está embarazada!
Famosos
Ana Layevska se sincera sobre su vida privada: ¿Cómo va su matrimonio después de una década?
August 18, 2025
 · 
Nayib Canaán
Shakira-Antonio dela rua.png
Famosos
Shakira es captada cenando con Antonio de la Rúa: ¿Se dan una segunda oportunidad?
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz
cazzu-inti--.jpg
Famosos
Cazzu celebra el Día de la Niñez junto a su hija Inti entre la ternura y una gira por venir
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz

Yuya
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Ninel-Conde-Prediccion.png
Famosos
Daddy Yankee cambia de nombre para no dar regalías a su ex, quien retiró ¡100 mdd sin autorización!
August 20, 2025
 · 
Luz Meraz
Lupita D'Alessio.jpg
Famosos
“Me engañaron": Lupita D’Alessio acusa a Ari Borovoy de abandonarla en su gira
August 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
Christian Nodal.jpg
Famosos
¿Christian Nodal se quedó sin dinero? Aseguran que se le dificulta pagar la pensión alimenticia de Inti
August 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
MaitePerroni-Tovar.png
Famosos
Maite Perroni no regresará a RBD: Andrés Tovar denuncia abusos, robos y malos tratos
August 20, 2025
 · 
Luz Meraz
daniel-hilton--.jpg
Viral
Daniel Hilton se somete a 50 cirugías al año para ser un Ken Humano: “Yo quería ser el muñequito de Barbie”
Admira a Paris Hilton por su fortaleza.
August 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
mhoni vidente (2).jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice quién ganará La Casa de los Famosos México
La astróloga está convencida de lo que vio cuando echó las cartas del tarot este 20 de agosto
August 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
fernando navarro donación.jpg
Famosos
Tetracampeón del futbol mexicano pide donaciones para salvar la vida de su hijo de 5 años
El hijo del futbolista tuvo una condición médica repentina y necesita 3.5 millones de pesos, además del seguro médico
August 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
faisy-mariana-echeverria-.jpg
Famosos
Faisy habló: “No habría una armonía bonita si Mariana Echeverría regresa a Me Caigo de Risa”
¿Puso un ultimátum? El conductor aclara todo.
August 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero