Mau Nieto es diagnosticado con un tipo de cáncer, ¿qué síntomas lo alertaron?

Mau Nieto, conductor de Me caigo de risa, fue diagnosticado con cáncer, pero adelantó que “no es nada grave”.

A través de un video en redes sociales, Mau Nieto compartió el diagnóstico que puso en alerta a su familia, pues su esposa descubrió algo en su cuerpo, lo que derivó en encontrar que se trataba de un tipo de cáncer.

En su publicación de Instagram, el comediante de Me caigo de risa reveló que sufre cáncer de piel. ¿Su primer síntoma? ¡Un granito en el pecho!

“ Mi esposa es dermatóloga y me diagnosticó cáncer de piel, nada grave…Un día me salió un granito en el pecho, me lo rascaba, una vez me sangró. Después se empezó a poner raro, parecía una quemada de cigarro. Me dijo ‘eso no es normal, ya cambió de color, ya cambió de forma’. Lo checamos y me dijo que era un cáncer de piel de los más comunes”, indicó.

“No estaba tan al fondo, en teoría eso es bueno porque quiere decir que no se expandió”, comentó Mau Nieto.

Además, insistió a sus seguidores sobre el uso de bloqueador solar. Hay que recordar que el cáncer de piel es un crecimiento anormal de las células de la piel.Hay tres tipos: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular y melanoma.

Según Mayo Clinic, una de las causas es la exposición directa al sol. Las zonas más propensas a presentar lesiones de cáncer de piel son el cuero cabelludo, la cara, el cuello, los brazos y las manos.

Entre los síntomas más comunes están: bultos, aparición de lesiones planas similares a una cicatriz, úlceras con costras, nódulos rojos y firmes, lunares que cambian de color y forma, como el de Mau Nieto.