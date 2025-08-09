Suscríbete
Famosos

Así eran las bromas de Facundo cuando era joven: voltear coches, robos de celular, fantasmas

Con los programas “Toma libre” e “Incógnito”, Facundo dejó la huella que lo persigue hasta ahora: es un irreverente

August 09, 2025 • 
Alejandro Flores
facundo.jpg

Facundo comenzó en la televisión a los 19 años

Youtube

Facundo tenía 19 años cuando le presentó al productor Memo del Bosque su primer proyecto para un programa de televisión. En esa junta, solamente había una consigna: “hacer un programa que odiaran las señoras”.

En la mente del actual habitante de La Casa de los Famosos estaba la idea de que para que un programa le gustara a los chavos, lo tenían que odiar las señoras.

“Y entonces hicimos un programa cada vez más subido de tono. Nos comenzamos a burlar de todo, incluso de los propios actores de Televisa... nos convertimos en algo así como el programa anti Televisa dentro de Televisa”.

Facundo desde entonces tiene la fama de ser irreverente, disruptivo y poco obediente. Sin, embargo ahora que tiene 47 años, dentro del reality show de Televisa sus actitudes han generado más controversia.

Apenas este viernes, durante la fiesta de la segunda semana, Facundo le hizo a Aldo de Nigris una broma tan pesada que en redes sociales piden que se le aplique el reglamento y sea expulsado de La Casa, ya que están prohibido lastimar físicamente a cualquier miembro.
Para Facundo, sin embargo, es una anécdota más en su largo historial de bromas pesadas en televisión. Aquí recordamos algunas de ellas que sucedieron en “Toma libre” (su primer programa) e “Incógnito” (realizado cinco años después y en el que aseguró que ya había madurado.

La visita del Burro Van Rankin y Estevab Arce

El Burro y Arce son antecedentes de Facundo con un programa que se llamó “El calabozo”. Facundo quiso tenerlos en “Toma Libre” y el resultado fue un caos con público en vivo.
En algún momento, Jorge y Esteban deciden que están hartos de Facundo y lo cargan para estrellarlo contra un poste en la entrepierna. Más adelante, El Burro decide hacer una seña obscena frente a la cámara y Facundo la repite para demostrar que no hay censura.

El robo de un celular

Ya en Incógnito, el programa cambió de tono y la mayoría de los segmentos tenían a Facundo disfrazado para “descubrir” algún entuerto o denunciar una práctica ilegal. Fue así que llegó a colocarse en una zona tolerada para la prostitución en donde fingió ser un cliente en la calle.
En las cámaras quedó grabado el momento en que varios travestis se acercan a él y lo acosan primero para robarle después dinero y un celular.
Facundo incluso detiene una patrulla pero solamente para preguntarles si en esa zona hay muchas denuncias de robo, a lo que los oficiales responden: “Hasta ahora no hemos recibido ninguna”.

WhatsApp Image 2025-08-09 at 5.24.50 PM.jpeg

Facundo fue víctima de un asalto

Youtube

Voltear un auto en Corea

Facundo fue al Mundial en Corea Japón 2002 como parte del equipo de Televisa. Desde allá hizo la transmisión de su programa Incógnito, con un formato que consistía en salir a la calle y generar alguna dinámica con la gente.
En una de esas transmisiones y alimentado por la euforia provocada por los partidos de futbol, Cuando México le ganó a Corea, Facundo salió a la calle y junto con un grupo de aficionados mexicanos festejaron con tanta locura que en algún momento interceptaron el auto de un aficionado de Corea y comenzaron a gritar: “Hay que voltearlo, hay que voltearlo”.
Facundo y los aficionados mexicanos en efecto movieron el coche de un lado a otro aunque sin lograr su objetivo.

La niña del panteón

“La mejor etapa de Incógnito” fue sin duda cuando empezamos a generar cosas paranormales”, dijo Facundo en una entrevista que se le hizo en canal 5.
La más famosa de estas investigaciones es, sin duda, la niña del panteón, en donde Facundo y su equipo se metieron de noche a un camposanto y captaron sonidos e imágenes paranormales.

La cachetada de Sergio Sendel

Ningún recuento de las bromas de juventud de Facundo está completo si no se incluye la cachetada que le dio Sergio Sendel. Como lo dijo el mismo Facundo, Toma Libre era un programa que se burlaba incluso de los actores de telenovelas, de las máximas estrellas de Televisa.
Sergio Sendel no se lo permitió y antes de cruzar palabra, le soltó una cachetada. Las razones nunca han quedado claras a pesar de que ambos han hablado del tema.

facundo La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
