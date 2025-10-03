Paty Navidad demanda a Anabel Hernández tras escándalo por el “catálogo de actrices”... “Es una vil mentira”

"¿Cómo va a escribir un libro diciendo que existe y no teniendo lo que dice que existe?": Paty Navidad

Paty Navidad ha enfrentado dos años marcados por los señalamientos falsos en la publicación del libro Las señoras del narco: amar en el infierno, de Anabel Hernández, por lo que busca justicia en tribunales.

En exclusiva para TVyNovelas, la sinaloense confirma la demanda contra la escritora Anabel Hernández y habla firme y sin distractores: “He llorado mucho, pero también aprendí que no me voy a dejar de nadie”.

Con esta demanda contra la escritora y la editorial Penguin Random House, Paty Navidad busca no sólo limpiar su nombre, sino sentar un precedente en la industria editorial: “No busco dinero, defiendo mi honor”.

Tuviste incluso hasta una confrontación con ella (Agosto 2024) en donde directamente le dijiste: “A ver, compruébame lo que me estás diciendo”... Efectivamente, en un programa en Estados Unidos la confronté, no supo qué decirme de momento, lo único que me dijo es que se basó en el derecho romano, que todo testimonio era prueba. Imagínate esa barbaridad, o sea, todo testimonio es prueba, o sea, si a ti te cuentan algo, ya dalo por hecho y escribe un libro y di que es de investigación. Ella no me supo contestar nada más que eso y me retó diciéndome: “¡Demándeme!”, porque para ella resulta que la que tiene que comprobar que soy inocente de lo que se me acusa soy yo, o sea, ella se hace a un lado y dice: “Yo no tengo por qué comprobar nada, en todo caso si usted se ofende, pues usted compruebe que no es así”, hazme el favor.

Además, hay lucro, no edita libros nada más, si hubiera tanto interés el libro hubiera salido gratuito, ¿no?

Totalmente de acuerdo, ella está sacando dinero de difamar a mucha gente, me imagino, de mentir de muchas maneras y lo peor es que todo lo que dice ella, en mi caso que me relaciona con narcotráfico, es una vil mentira, pero ella sí escribe de narcotráfico y ella saca dinero de ahí, o sea esos libros están manchados de sangre y ella vive y come de ahí, entonces todo lo que ella acusa, pues es más bien de lo que ella debería ser acusada.

¿Qué le puedes decir a toda esa gente que cree en la palabra de ella y que consume estos libros?

Está bien que haya público para todo, pero sus libros son de ciencia ficción y son de chismes, sus libros no son de investigación, eso debe quedar muy claro, es una señora que se atrevió a ponerle “libros de investigación” cuando se está basando en puros chismes, entonces ¿qué les diría? Que es hora de que se les caiga la venda de los ojos y que empiecen a poner en el lugar debido a esos libros y verlos como lo que son y que no se puede ir desacreditando a las personas sin pruebas. Aquí se topó con pared y pienso que mi caso, pues va a ser muy importante para que empiecen a caer también muchas mentiras.

Ahora la misma justicia ha puesto las cosas en su lugar y Televisa incluso ya logró una resolución favorable contra...

Aplaudo la determinación y resolución que ganó en Juzgado Federal Televisa (Derecho de Réplica) al lograr probar todo lo del libro y “el catálogo de actrices” y mujeres de TelevisaUnivision respaldadas ante una escritora y una editorial que sólo publican libros para vender información falsa. Una pena que destruyan vidas por ganar unos pesos.

Ese “catálogo de actrices” son los perfiles profesionales de cada uno de los actores...

Exactamente. Y si ella dice que existe, pues entonces debería demostrarlo, ¿no? Tan fácil. ¿Cómo va a escribir un libro diciendo que existe y no teniendo lo que dice que existe? Claro, es una vil mentira y me alegro y festejo mucho el triunfo de Televisa. Es justo limpiar el nombre no sólo de Televisa, sino del CEA, donde hemos estudiado muchas actrices que hemos trabajado duramente, honradamente y limpiamente durante toda la vida, y el del señor Cobo, que ha sido también una persona, pues para muchos de nosotros de luz, un ser paternal que no tiene nada que ver con lo que se le está acusando.

“ANABEL SE TOPÓ CON PARED CONMIGO, SE VA IR ABAJO TODO SU LIBRO": Paty Navidad

¿Cómo te dañó esto?

Me causó daño psicológico, obviamente emocional. He llorado muchísimo, mi familia también. El que te señalen en las redes sociales, que son algo terrible hoy en día, porque todo mundo se siente que tiene la verdad en sus manos y que tiene también la calidad moral para poder desacreditar y desprestigiar a las personas.

¿Profesionalmente te ha costado también?

Es difícil porque la gente que me conoce, obviamente sabe que eso es una mentira, pero también a veces hay oportunidades de trabajo que quizá no te conocen y que eso empieza a causar que te vean de una manera diferente, que digan: “Uy no, esta no, porque no tiene una reputación horrible, ¿no vieron el libro que escribieron de investigación? No, no, no, esta es una fichita, es de lo peor”. Y son oportunidades de trabajo que se van perdiendo gracias a este tipo de libros que escribe esta señora.

En caso de ganar este juicio, tú serías indemnizada con una buena cantidad. ¿Es el dinero, es el honor? ¿por qué se pelean estas circunstancias?

Definitivamente no es el dinero, como siempre lo he dicho, es mi dignidad, es el honor, es todo lo que ella ha venido a ensuciar a través de las mentiras. Pero definitivamente si ella ha sacado muchísimo dinero también lucrando y el daño que hizo, pues sí también hay una remuneración económica, la verdad, no voy a decir que no, creo que ella debe pagar de las formas que se pueda pagar, quisiera resarciera daños que ha hecho y también quiero que una parte de los recursos que se obtengan ayuden a mujeres en situación de vulnerabilidad.

¿Esperarías una disculpa pública por parte de la periodista y de la editorial?

Por supuesto que sí. Creo que me las merezco, ha sido demasiada la difamación y el daño que han causado. Pero ya será por orden judicial.

Paty Navidad Especial

¿Qué has aprendido de todo esto?

He venido aprendiendo a lo largo de toda mi vida que no soy monedita de oro, obviamente, ni me interesa caerle bien a todo mundo, pero que antes de que hablen de mí, tienen que asegurarse muy bien de lo que van a decir, porque yo soy una persona que me voy a defender y voy a defender mi honor ante quien sea. Y cualquiera que se atreva a hablar de mí, de verdad les pido que tengan las pruebas, porque si no se van a ver involucrados en algo complicado, porque no les voy a permitir ni a ella ni a nadie que pisoteen mi nombre y mi integridad ante nada. He aprendido eso, a que no me voy a dejar de nadie.

Esto te pone también en una posición importante como líder de opinión, eres un ejemplo para las mujeres que tienen que aguantar este tipo de señalamientos, creo que al final ese precedente es importante...

Sí, es importante y creo que yo les diría, sobre todo a las mujeres, que no hay que tener miedo, y sí somos víctimas, pero somos fuertes. Levanten la voz y no permitan que nadie las aplaste con mentiras, menos porque alguien se diga con poder, porque esta señora se ha sentido dueña de la verdad y la más poderosa del mundo y reta a todo mundo, y cuando vas haciendo el mal y vas aplastando a las personas, tarde o temprano te va a llegar.