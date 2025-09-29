Paty Navidad llevará a tribunales a Anabel Hernández: “No me voy a callar”

En exclusiva para TVyNovelas, la sinaloense confirma la demanda contra la escritora Anabel Hernández y habla firme y sin distractores: “He llorado mucho, pero también aprendí que no me voy a dejar de nadie”.

Con más de tres décadas de carrera, Paty Navidad ha conquistado al público latinoamericano con personajes entrañables, fruto de constancia, disciplina y una entrega que ha costado esfuerzo, sudor y lágrimas. Hoy, esas mismas lágrimas son también el reflejo de los últimos dos años, marcados por los señalamientos falsos en la publicación del libro Las señoras del narco: amar en el infierno, de Anabel Hernández, que ahora buscan justicia en tribunales.

Con esta demanda contra la escritora y la editorial Penguin Random House, Paty busca no sólo limpiar su nombre, sino sentar un precedente en la industria editorial: “No busco dinero, defiendo mi honor”.

¿Cómo estás? ¿y qué te está llevando a tomar esta decisión?

Ahorita estoy muy bien, estoy retomando mi carrera musical y eso me tiene contenta, pero definitivamente no he estado bien durante los últimos dos años debido al libro que escribió esta señora haciendo unas acusaciones terribles de mi persona y sin fundamento y sin prueba, entonces eso me ha tenido mal porque no se vale ir desprestigiando y difamando a las personas nada más porque sí, porque se le ocurrió a ella o porque se le ocurrió a alguien que le contó, porque es lo que cuenta en sus libros, ella escribe así: de chisme, de ficción, de “me dijo mi fuente, se dice y se rumora”.

“Sin embargo, todas las personas que le creen y la siguen, se presta a que yo vaya siendo señalada, juzgada, difamada, desacreditada, bombardeada, crucificada y no la he pasado bien, ni yo ni mi familia, porque son acusaciones muy, muy fuertes. Ella me está relacionando en un libro con narcotráfico con prostitución, con temas muy fuertes, yo no sé qué le dio valor para escribir algo así sin tener pruebas”.

“Desde que salió el libro, yo siempre le dije que esto no se iba a quedar así, que conmigo se había equivocado, de mí nadie tiene nada que decir. Si algo he defendido y he presumido durante toda mi vida y mi carrera ha sido mi integridad y mi dignidad, y lo que tengo me lo he ganado trabajando honradamente porque así me enseñaron mis padres desde muy pequeña y pues es lo que ahorita me llevó a poner una demanda. La denuncia moral ya está ganada, yo creo totalmente en la justicia de Dios y se está dando, pero también creo en la justicia del hombre. Entonces, pues ella me retó varias veces a que la demandara, yo decía: ‘Es complicado por cómo está escrito el libro’; sin embargo sí hubo posibilidades de hacerlo y puse una demanda por daño moral”.

¿Qué es lo que te motiva, o sea en qué momento dices: “Ya estuvo suave”?

“Ahora sí que echar abajo la mentira. Esta señora se siente dueña de la verdad y escribe libros y ha sacado mucho dinero a costa de la difamación, eso me motivó desde el primer momento, lloré mucho, me enojé, me indigné, me entristecí y todo lo que te puedas imaginar porque para mí era increíble cómo alguien se estaba atreviendo a escribir en un libro disque de investigación tanta mentira, tanta falsedad, tanta barbaridad y desde el primer momento yo estuve motivada. Inclusive lo hablé con mi hermano, tengo un hermano abogado, mi cuñada abogado, pero sí me dijeron: “Está complicado porque en el libro ella no está asegurando nada, ella está diciendo que le contaron, que se dice, que se rumora”; sin embargo, pues entre el que le contaron y se rumora me llevó entre las patas toda mi integridad, toda mi vida, toda mi carrera, toda mi trayectoria y todo mi trabajo y mi esfuerzo que nadie me ha regalado. Desde ese primer momento yo estuve motivada a hacerlo, se veía complicado, pero no imposible y ahorita pues ya se logró y la demanda está puesta tanto a la editorial como a ella.

Tuviste incluso hasta una confrontación con ella (Agosto 2024) en donde directamente le dijiste: “A ver, compruébame lo que me estás diciendo”…

“Efectivamente, en un programa en Estados Unidos la confronté, no supo qué decirme de momento, lo único que me dijo es que se basó en el derecho romano, que todo testimonio era prueba. Imagínate esa barbaridad, o sea, todo testimonio es prueba, o sea, si a ti te cuentan algo, ya dalo por hecho y escribe un libro y di que es de investigación. Ella no me supo contestar nada más que eso y me retó diciéndome: “¡Demándeme!”, porque para ella resulta que la que tiene que comprobar que soy inocente de lo que se me acusa soy yo, o sea, ella se hace a un lado y dice: “Yo no tengo por qué comprobar nada, en todo caso si usted se ofende, pues usted compruebe que no es así”, hazme el favor.

¿Esperarías una disculpa pública por parte de la periodista y de la editorial?

“Por supuesto que sí. Creo que me las merezco, ha sido demasiada la difamación y el daño que han causado. Pero ya será por orden judicial.

El contexto del caso...

Paty Navidad demandó a Anabel Hernández y a Penguin Random House por difamación.

En el libro Las señoras del narco: amar en el infierno, se le relaciona con narcotráfico y prostitución.

Televisa ya ganó este caso contra la misma editorial en un juicio federal.

De triunfar, Paty podría recibir una indemnización millonaria.

TelevisaUnivision también demandará por difamación a Anabel Hernández.

Las implicaciones legales

• Los libros ahora serán tratados como medios de comunicación: editoriales y autores serán responsables de su contenido.

• La editorial Penguin Random House, que publicó el libro, ya fue sancionada por no atender solicitudes de réplica.

• Televisa destinará las ganancias del juicio a apoyar a organizaciones que prevengan violencias contra mujeres.

Paty confía, ante todo, en la justicia divina, pero también en la justicia mexicana, y espera que su demanda llegue a buen término y sea un parteaguas para que nadie más pueda escribir dañando la integridad y la vida de las personas.

“Estoy en manos, no sólo de Dios, sino también de la justicia mexicana, con toda la fe de que esto se resuelva a favor, porque ya es hora de que llegue la justicia y la justicia que va con verdad, por supuesto. Hay que tener mucha entereza, mucha fortaleza y ganas de poner también a la gente que va diciendo mentiras en su lugar. Una vez que el juicio inicie les comunicaré los avances.

